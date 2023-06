Le prix élevé du Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G fait un régime draconien

Fraîchement débarqué en France le 23 mars 2023, le Redmi Note 12 Pro+ offre de belles caractéristiques pour un prix toutefois plus élevé que les autres gammes de Xiaomi : 499 euros. Mais ça, c'était avant, puisqu'il est aujourd'hui en promotion à 349 euros sur Amazon.

La réputation de Xiaomi la précède. Connu pour proposer des smartphones de très bonne facture à des prix cassés, il semblerait que la firme chinoise ait cette fois voulu toucher du doigt le firmament avec un téléphone allant chercher le milieu de gamme. Avec un prix de 499 euros, le Redmi Note 12 Pro+ passe en effet au palier supérieur, avec toutefois des concurrents bien installés qui l’attendent au tournant. Avec 150 euros de moins, le smartphone se révèle être une excellente affaire.

Les points forts de Redmi Note 12 Pro+

Son écran OLED 120 Hz

Ses performances à toute épreuve

Son autonomie intéressante et sa charge rapide

Vendu à 499 euros à son lancement, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ est maintenant accessible au prix de 349 euros chez Amazon.

De belles performances pour ce Redmi

Si vous cherchez un smartphone pour les jeux mobile, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ est l’appareil tout indiqué pour ce genre de pratique. Il offre à la fois un écran irréprochable avec sa technologie OLED 120 Hz, une luminosité confortable même au plus haut de sa puissance ainsi que des capteurs réactifs.

Doté d’une puce Dimensity 1800, c’est l’élément technologique idéal pour le jeu mobile. Avec ça, vous pourrez jouer à des jeux 3D sans crainte les ralentissements avec un niveau graphique moyen. Enfin, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ renforce ses performances avec une très bonne autonomie allant jusqu’à 1 jour et demi avec un usage modéré. Associé à son chargeur rapide de 120 W, seulement quelques minutes suffisent pour retrouver toute la batterie nécessaire.

La concurrence reste féroce

Avec un prix frôlant les 500 euros, l’inconvénient de ce Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ est qu’il se tire probablement une balle dans le pied, face à la concurrence sur ce marché des smartphones milieu de gamme. De très bonne facture sur le papier, il ne sera toutefois pas simple de se hisser comme un « must have » lorsque d’autres proposent de meilleures caractéristiques au même prix ou pour quelques euros de plus.

L’appareil photo reste « bien, mais pas top ». Il fera très bien son travail si vous n’êtes pas regardant sur la qualité des photos ou si vous ne cherchez pas à percer sur Instagram. Côté logiciel, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ accuse un certain retard en restant sous Android 12 lorsque d’autres se positionnent déjà sur Android 13.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+.

Afin de comparer le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les smartphones de 2023.

