Sony Inzone H7 : belle offre chez Micromania pour ce casque gamer réussi

Sony avait déjà vendu auparavant des casques gamer tel que le Sony Pulse 3D, le casque officiel de la PS5 qui n'a pas laissé un souvenir marquant. Mais avec ses nouveaux casques Inzone, le constructeur nippon compte bien monter en gamme et s'adresse aussi bien aux joueurs de PC que de console. Objectif réussi avec le Inzone H7, un modèle haut de gamme dont le prix passe de 229,99 euros à 199,99 euros chez Micromania.

Parmi les casques de la gamme Inzone, le H7 se situe dans le haut de gamme, juste en-dessous du modèle H9 mais avec la réduction de bruit en moins. On trouve tout de même d’excellentes performances sonores accompagnées du 360° Spatial Sound, une autonomie annoncée à 40 heures ainsi que ce design en noir et blanc assorti avec la PS5. En ce moment, le Sony Inzone H7 est moins cher de 30 euros et vous pouvez également recevoir un bon pour le PlayStation Store.

Le Sony Inzone H7 en bref

Un design assorti avec la PS5

Un rendu sonore d’excellente facture

Une autonomie de 40 heures

Au lieu de 229,99 euros habituellement, le Sony Inzone H7 est maintenant disponible en promotion à 199,99 euros chez Micromania. De plus, jusqu’au 30 juin, un bon PSN de 25 euros vous est offert pour l’achat de ce casque.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Sony Inzone H7. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Sony Inzone H7 au meilleur prix ?

Un design reconnaissable entre mille

Pas besoin d’y regarder à deux fois pour deviner que ce casque gamer a été conçu par Sony. Avec son design épuré, sa robe en noir et blanc et ses formes arrondies, le Sony Inzone H7 est parfaitement assorti avec la PS5. On est loin de la palette de couleurs vives des autres casques gamer du marché, mais cela a le mérite de le démarquer. Les matériaux utilisés sont classiques, on a du plastique pour l’arceau et les coques des oreillettes et du similicuir pour l’intérieur, mais cela lui confère confort et légèreté.

La connexion à votre appareil se fait grâce au Bluetooth ou à un dongle USB-A vous faisant profiter d’une liaison sans fil cadencée à 2,4 GHz. Nous n’avons rencontré aucun souci de connexion durant notre test, même sur une portée lointaine. Pour ce qui est de l’autonomie, Sony annonce une durée de 40 heures, un chiffre que nous avons légèrement dépassé et ce qui permet de placer le Inzone H7 dans la fourchette haute.

Une belle prestation sonore en stéréo

Sony a doté son Inzone H7 de deux transducteurs de 40 mm qui délivrent un rendu convaincant et dynamique, les performances en stéréo sont excellentes et la scène sonore suffisamment ouverte pour être immergé au mieux. Le constructeur nippon propose même une spatialisation sonore personnalisée avec l’application 360 Spatial Sound Personalizer mais celle-ci n’apporte que peu de changements. Vous pouvez toujours profiter du Tempest 3D de la PS5 si le 360° Spatial Sound ne vous convient pas.

Si, de manière générale, vous trouvez des choses à redire sur la restitution sonore, Sony a pensé à accompagner son casque du logiciel Inzone Hub qui vous donne accès à un égaliseur. En plus de l’égaliseur à dix bandes, vous pouvez régler la plage dynamique, la balance entre le jeu et le chat, lancer un scan de vos oreilles pour la spatialisation sonore personnalisée, ainsi que quelques réglages pour votre microphone. Microphone qui, d’ailleurs, n’est pas le meilleur du marché, il n’empêche qu’il fait le boulot.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Sony Inzone H7.

Afin de comparer le Sony Inzone H7 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs casques gamer pour PS4 et PS5.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !