À moitié prix, le Samsung 870 QVO permet d’avoir un SSD 4 To pour pas cher

Envie d’un SSD, avec une très (très) grande capacité de stockage à un bon prix ? Le 870 QVO de Samsung devrait vous intéresser : sa version avec 4 To de stockage est à 209 euros contre 389 euros au départ.

Depuis l’arrivée des consoles next-gen, les NVMe se sont largement démocratisés, mais les SSD classiques proposent aussi de très belles performances et sont de plus en plus accessibles. Il est vrai que les grosses capacités de stockage sont assez onéreuses, certaines références améliorent leur rapport capacité-prix. Celui de Samsung, le 870 QVO en 4 To, coûte 180 euros de moins.

Le Samsung 870 QVO, c’est quoi ?

Un SSD interne avec 4 To de stockage

Une vitesse de transfert jusqu’à 560 Mo/s

Aussi bien dans votre PC fixe que votre PC portable

Au lieu d’un prix barré à 389,99 euros, le SSD interne Samsung 870 QVO avec 4 To de stockage est affiché à 209,13 euros sur Amazon.

Un SSD avec des performances élevées

Le SSD Samsung 870 QVO est de taille standard (2,5 pouces) pour pouvoir se faufiler aussi bien dans les entrailles d’un PC fixe que portable — sauf les ultrabook. Assez identique au 860 QVO, il offre tout même une vitesse aléatoire et une performance améliorée de 15 % par rapport à ce dernier, d’après le constructeur.

Il assure une vitesse maximale de transfert allant jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. C’est donc 10 Mo/s de plus que le 860 QVO. Cela garantit des temps de chargement réduits et des transferts plus rapides. Et grâce à la technologie TurboWrite, elle va permettre d’accélérer les vitesses d’écriture, mais aussi de maintenir un niveau de performance élevé à long terme, grâce à une mémoire cache plus importante. Sans oublier la 4e génération de mémoire V-NAND, qui est là pour faire gagner en endurance, en rapidité et aussi baisser la consommation énergétique global.

Et du gros stockage

Le 870 QVO de Samsung donnera un second souffle à votre PC, mais augmentera surtout son espace de stockage, et ce, de manière considérable. Avec 4 To, soit 4 000 Go, vous avez de quoi faire pendant un moment.

Avec une aussi grosse capacité de stockage, cela peut répondre à plusieurs besoins, notamment à ceux des professionnels de la photo et de la vidéo (vidéo en 4K, voir 8K). C’est aussi un bon moyen pour les gamers et gameuses qui veulent installer plusieurs jeux de leur bibliothèque Steam, Epic Games ou autres. Pour finir, otper pour un SSD, c’est aussi l’assurance de conserver beaucoup plus longtemps votre vie numérique, car sans pièces mécaniques, il est capable de résister aux chocs, vibrations, etc.

