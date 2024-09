Samsung 990 Pro : le plus véloce des SSD NVMe a lui aussi droit à une forte réduction de prix pendant les French Days

Le SSD NVMe Samsung 990 Pro (PCIe 4.0) compte parmi les modèles les plus puissants du marché. Alors si vous souhaitez redonner vie à votre PC un peu vieillissant ou augmenter le stockage de votre PS5 tout en lui donnant un bon coup de fouet, vous savez vers quelle référence vous tourner. En plus, sa version de 1 To est en ce moment disponible à 79,99 euros au lieu de 114,50 euros sur Amazon pendant les French Days.

Et si les French Days Ă©taient pour vous l’occasion d’enfin pouvoir ranimer votre ordinateur un peu trop lent ou d’augmenter considĂ©rablement le stockage de votre PS5 avec un bon SSD, sans pour autant vous ĂŞtre ruinĂ© pour cela ? Le SSD NVMe PCIe 4.0 Samsung 990 Pro, qui est tout simplement l’une des meilleures rĂ©fĂ©rences qui existent aujourd’hui sur le marchĂ©, pourrait justement vous convenir, puisque non seulement il propose des vitesses de transfert assez exceptionnelles, mais il est aussi et avant tout Ă un super prix pendant nos chers Jours français.

Les points forts du Samsung 990 Pro

Une vitesse de lecture allant jusqu’Ă 7 450 Mo/s

Compatible avec la PS5

Un stockage de 1 To

Auparavant affichĂ© Ă 114,50 euros, puis rĂ©duit Ă 89,99 euros, le SSD NVMe PCIe 4.0 Samsung 990 Pro 1 To est aujourd’hui disponible en promotion Ă 79,99 euros sur Amazon grâce au code promo FD10.

Une vitesse de lecture au sommet

Le SSD NVMe M.2 Samsung 990 Pro est probablement le modèle en interface PCIe 4.0 le plus rapide sur son secteur. Admirez plutôt ses vitesses de transfert : son débit de lecture peut grimper jusqu’à 7 450 Mo/s tandis que son débit d’écriture peut aller jusqu’à 6 900 Mo/s. Peu de SSD en font autant. La marque annonce même que ses vitesses de lecture/écriture aléatoires sont 40 % et 55 % plus rapides que celles du 980 Pro, c’est dire.

InstallĂ© dans un PC, ce SSD NVMe garantit une belle rĂ©activitĂ© et une rapiditĂ© assurĂ©e dans le montage vidĂ©o, la conception 3D ou encore le gaming. CĂ´tĂ© stockage, on a droit Ă 1 000 Go, soit 1 To, une capacitĂ© considĂ©rable qui permet d’installer une grosse quantitĂ© de jeux sur une PS5, par exemple, puisque son stockage natif exploitable s’élève Ă seulement 667 Go. Quand on sait que la majoritĂ© des titres AAA rĂ©cents pèsent 100 Go, un stockage supplĂ©mentaire n’est pas de refus. Et en prime, vous profiterez Ă©videmment de temps de chargement rĂ©duits et de lancements plus rapides.

Parfait pour la console de Sony

Oui, le SSD Samsung 990 Pro est bel et bien taillĂ© pour la PS5, puisqu’il rĂ©pond Ă toutes les exigences de Sony concernant les SSD adaptĂ©s Ă sa console next-gen. Le constructeur impose par exemple des dĂ©bits d’au moins 5 500 Mo/s pour un fonctionnement correct. Avec ses 7 450 Mo/s, le Samsung 990 Pro est donc largement lĂ©gitime. Si l’installation de ce SSD vous fait peur, rassurez-vous : cet article vous guidera.

Enfin, si le Samsung 990 Pro est dotĂ© d’un contrĂ´leur avec un revĂŞtement en nickel qui va rĂ©guler la chaleur, ce dernier est malheureusement dĂ©nuĂ© de dissipateur thermique. La version Ă©quipĂ©e de ce dissipateur est disponible sur Amazon, mais bien plus onĂ©reuse. Cet Ă©lĂ©ment est plus que recommandĂ© dans une PS5 pour Ă©viter tout phĂ©nomène de surchauffe, qui pourrait diminuer drastiquement les performances de la machine. Ce dissipateur va Ă©vacuer bien plus facilement la chaleur, tandis que le contrĂ´leur seul pourrait brider les performances du SSD afin que sa tempĂ©rature interne baisse. On vous conseille donc d’en ajouter un sur ce Samsung 990 Pro, ou de vous assurer que votre environnement de jeu est bien ventilĂ©.

Quel SSD M2 interne ou disque dur externe choisir pour la PS5 ?

