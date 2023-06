Xiaomi Poco X5 Pro : un smartphone performant et pas cher grâce à cette offre

Le Xiaomi Poco X5 Pro fait partie de ces smartphones qui proposent une fiche technique de haut niveau pour un prix sacrifié, d'autant plus aujourd'hui avec cette promotion chez Cdiscount : il passe ainsi de 399 euros à seulement 274 euros.

Si Xiaomi propose de plus en plus de smartphones à des prix exorbitants, le fabricant chinois continu tout de même de proposer des téléphones abordables avec un excellent rapport qualité-prix. On le voit encore avec sa gamme Redmi Note, mais aussi via sa marque Poco. Aujourd’hui, c’est le X5 Pro qui nous intéresse, car cette récente référence de 2023 bénéficie en ce moment d’une réduction de plus de 30 %.

Pourquoi choisir le Xiaomi Poco X5 Pro ?

Pour son prix compétitif

Pour son écran OLED à 120 Hz

Pour ses bonnes performances et sa bonne autonomie

Au lieu de 399 euros à son lancement, le Xiaomi Poco X5 Pro avec 256 Go de stockage chute à seulement 274 euros sur Cdiscount en utilisant le code promo 25DES299.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Poco X5 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Poco X5 Pro au meilleur prix ?

Un smartphone bien équipé

Le Xiaomi Poco X5 Pro est le genre de smartphones qui fait jalouser beaucoup de concurrents grâce à une fiche technique étonnante pour le prix auquel il est vendu aujourd’hui. On peut commencer par citer son bel écran OLED de 6,67 pouces rafraîchi à 120 Hz. De plus, les bordures autour sont assez fines et le tout est protégé par du Gorilla Glass 5, ce qui permet de limiter les rayures. Le design général en façade est assez classique avec un poinçon central en haut de la dalle, comme au dos avec une surface lisse et un énorme bloc photo.

Les performances sont assurées par un Snapdragon 778 épaulé par 8 Go de RAM. Concrètement, cette configuration offre une expérience utilisateur parfaitement fluide, même en abusant du multitâche, et permet même de faire du gaming sur mobile. Par exemple, sur Fortnite, en poussant toutes les options graphiques au maximum, on obtient un jeu stable à 30 fps. Vous pourrez même jouer sans avoir un ping trop élevé grâce à la compatibilité 5G du X5 Pro. Côté autonomie, la batterie de 5 000 mAh permet de tenir plus d’une journée, et la charge rapide 67 W fera régénérer les 100 % en moins d’une heure.

Mais un appareil photo perfectible

Si vous voulez un smartphone doué en photo dans cette gamme de prix, on vous recommanderait plutôt le Google Pixel 6a qui coute à peine quelques dizaines d’heures de plus que le Poco X5 Pro. En effet, le smartphone de Xiaomi met en avant un capteur de 108 mégapixels, et il est intéressant à exploiter dans des conditions lumineuses parfaites, mais est extrêmement décevant quand la nuit commence à tomber, où du bruit numérique apparaitra ici et là. Comprenez simplement que ce n’est pas parce que le X5 Pro propose un capteur avec le même nombre de mégapixels que le Samsung Galaxy S23 Ultra qu’il propose la même qualité. L’ultra grand-angle de 8 mégapixels offre tout de même des résultats satisfaisants, avec une colorimétrie assez naturelle.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi Poco X5 Pro.

Afin de comparer le Xiaomi Poco X5 Pro avec d’autres modèles disponibles sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !