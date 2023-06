On a rarement vu un VPN aussi peu cher : seulement 1,16 € /mois avec PureVPN

Si PureVPN ne propose pas les performances les plus élevées du marché, il ne manque toutefois pas d'atouts. Ce service promet avant tout des tarifs hyper intéressants, comme en ce moment : l'abonnement de 5 ans ne vous coûtera que 1,16 euro par mois, au lieu de 10,55 euros.

Posséder un VPN est devenu indispensable pour celles et ceux qui souhaitent bénéficier d’un haut niveau de sécurité lorsqu’ils naviguent sur le web, tout en protégeant ses données et en ayant la possibilité d’accéder à des serveurs étrangers. Toutefois, ce genre de service, auquel on doit s’abonner, n’est pas à la portée de toutes les bourses. D’où la nécessité de traquer les vraies bonnes affaires sur ce marché. La meilleure offre que l’on peut trouver actuellement se trouve d’ailleurs du côté de PureVPN, dont l’abonnement de cinq ans bénéficie d’une réduction de 89 %.

Que propose PureVPN ?

Une interface simple

6 500 serveurs dans 71 pays

Jusqu’à 10 appareils connectés en même temps

Initialement proposé à 10,55 euros par mois, l’abonnement de cinq ans à PureVPN est désormais disponible à 1,16 euros par mois, soit 69,95 euros en tout au lieu de 657 euros. Une économie de 587 euros non négligeable.

Si vous n’êtes pas satisfait du service, PureVPN propose un remboursement total sous 31 jours.

L’un des VPN les plus simples à utiliser

Contrairement à d’autres VPN, qui proposent un grand nombre de fonctionnalités comme la possibilité de stocker ses données dans un cloud chiffré, PureVPN se contente de l’essentiel. On pourrait regretter l’absence de certaines options, mais la simplicité a aussi du bon : l’interface de ce service est en effet très épurée, et vraiment facile à utiliser. Une fois connecté, on se retrouve face à une fenêtre très claire : une page principale nous invite à cliquer sur le gros bouton de connexion en violet et le VPN choisit automatiquement un serveur recommandé. Une fois la connexion effectuée et le service en route, on a accès à quelques informations comme les données de connexion en direct ainsi qu’à d’autres données via le menu déroulant du bas.

Vous pourrez également activer le kill switch, une sorte de coupe-circuit automatique qui déconnecte la connexion internet de votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette dans le cas où votre connexion VPN serait interrompue. De quoi s’assurer que son adresse IP ainsi que toutes ses informations de connexion soient préservées.

Un VPN efficace pour protéger plusieurs appareils

PureVPN marque aussi des points pour la quantité conséquente de serveurs qu’il propose : vous pourrez en effet avoir accès à plus de 6 500 serveurs répartis dans plus de 70 pays. C’est un poil moins que chez CyberGhost, mais PureVPN fait mieux que NordVPN et Surfshark. Quoiqu’il en soit, vous pourrez changer virtuellement votre localisation dès que vous le souhaiterez. Pratique pour regarder du contenu d’un Netflix étranger… De plus, PureVPN peut protéger jusqu’à 10 de vos appareils en même temps : PC, TV connectée, smartphone… En revanche, PureVPN s’en sort moins bien concernant la vitesse de connexion, même si son maximum est annoncé à 20 Gbit/s. Ses performances seront en tout cas moins convaincantes que celles des concurrents.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre avis complet de PureVPN.

