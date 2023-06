DJI Avata : il vous immerge comme jamais dans votre drone pour un prix réduit

DJI est un acteur bien placé sur le marché des action cam et des drones, notamment grâce à ses modèles fonctionnant avec un casque FPV afin de procurer l'expérience de vol la plus immersive possible. Vous pouvez aussi en profiter avec ce bundle de DJI réunissant ses derniers équipements à la pointe et dont le prix passe de 1 459 euros sur le site officiel à 1 115,10 euros chez Boulanger.

Les drones sont de plus en plus présents sur le marché mais avez-vous entendu parler de ceux fonctionnant avec un casque FPV ? Ce sigle signifie First Person View (vue à la première personne), vous aurez donc compris que cet équipement vous permet de voir à travers la caméra de votre drone en direct afin de vous fournir une expérience sensorielle exaltante. À vous les sensations fortes avec ce bundle DJI Avata Pro View moins cher de quasiment 25 % chez Boulanger.

Que propose ce bundle DJI Avata Pro View ?

Le DJI Avata, un drone léger et performant

Les DJI Goggles 2, un nouveau casque de transmission vidéo

Le DJI RC Motion 2, un nouveau contrôleur

Au lieu de 1 459 euros habituellement, le bundle DJI Avata Pro View Combo est maintenant disponible en promotion à 1 115,10 euros chez Boulanger grâce à une réduction de 220 euros et au code promo DRONE10. Il est livré avec de nombreux accessoires, mais si vous en avez pas besoin d’autant, sachez que le drone avec le casque et le contrôleur est à 989 euros au lieu de 1 149 euros chez la Fnac.

Un drone léger qui en a dans le ventre

L’année dernière, le constructeur chinois DJI commercialisait son drone Avata, successeur du DJI FPV et surtout modèle plus léger capable de voler en intérieur ou à basse altitude. Rien que sa fiche technique promet une expérience de pilotage réussie, le DJI Avata est capable de voler jusqu’à une portée de 11,6 kilomètres et à une altitude de 5 kilomètres maximum. Pour ce qui est de la vitesse, il peut atteindre des pointes allant jusqu’à 27 m/s, ce qui équivaut à quasiment 100 km/h. Enfin, l’autonomie est d’environ un quart d’heure.

Même avec ces performances, le pilotage reste agréable et même intuitif grâce au contrôleur DJI RC Motion 2 qui prend la forme d’un vrai joystick de gamer. Vous pouvez ainsi contrôler la vitesse, la progression, le freinage et l’altitude, et vous pouvez même passer en vol stationnaire ou le faire revenir à son point d’envol si besoin. On peut déplorer d’une marche arrière ou encore de l’absence de capteurs de proximité, donc les chocs ne sont pas inévitables. Heureusement qu’un carénage protège les hélices.

Une vraie expérience de vol immersive

Pour ce qui est de la caméra embarquée, le DJI Avata est doté d’un capteur stabilisé de 48 Mpx capable de filmer en 4K 60 i/s et même en 2,7K 120 i/s. Vous pouvez vous faire plaisir sur la qualité de l’image et, détail qui fait plaisir, les données télémétriques sur les coordonnées GPS ou l’altitude peuvent être enregistrées séparément dans un fichier SRT que vous pourrez incruster dans votre film. Ce drone utilise les technologies RockSteady 2.0 et HorizonSteady qui se révèlent très efficaces pour la stabilisation.

Il n’y a pas que le drone qui soit une franche réussite, le casque DJI Goggles 2 l’est tout autant. Il est compact et agréable à porter à l’aide d’une unique sangle. Les « yeux » se composent de deux écrans OLED en définition Full HD pour une image contrastée et de qualité. Une fois sur le nez, vous pouvez voir ce que filme votre drone ainsi que l’interface de pilotage directement inspirée de l’application DJI Fly. Cela signifie également que vous ne verrez plus rien de ce qui vous entoure, alors, pour votre sécurité et celle des autres, tâchez de vous faire accompagner d’une deuxième personne lors de vos séances de vol.

Afin de comparer le DJI Avata avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs drones.

