Le Samsung Odyssey G4 (27 », 240 Hz) cumule les réductions pour être à prix cassé

Un moniteur gaming digne de ce nom doit savoir vous immerger au mieux dans votre jeu vidéo et surtout être capable de suivre un rythme effréné lorsqu'il y a de l'action. Pour cela, il doit prendre en compte plusieurs critères tels qu'un excellent taux de rafraîchissement et un temps de réponse le plus bas possible. Des qualités détenues par le Samsung Odyssey G4 qui est actuellement disponible à 159,99 euros au lieu de 249,99 euros chez Carrefour.

Avec sa gamme Odyssey, Samsung propose des moniteurs gaming conçus pour vous procurer une immersion réussie et de bonnes performances. Une référence incontournable pour vivre au mieux vos aventures vidéoludiques. Si le catalogue propose des écrans gigantesques dotés de technologies de pointe, vous en avez aussi pour les budgets plus limités tels que ce Samsung Odyssey G4. Avec le cumul de plusieurs réductions, ce moniteur gaming est en ce moment moins cher de 90 euros chez Carrefour.

Le Samsung Odyssey G4 en quelques points

Un écran de 27 pouces rafraîchi à 240 Hz

Un temps de réponse d’une milliseconde

Compatible avec AMD FreeSync Premium Pro et Nvidia G-Sync

Un écran réglable en hauteur, inclinaison, orientation et sur pivot

Au lieu de 249,99 euros habituellement, le Samsung Odyssey G4 est maintenant disponible en promotion à 159,99 euros chez Carrefour grâce à une réduction de 30 euros, au code promo NONAL30 et à cette offre de remboursement de 30 euros.

Une fiche technique résolument gaming

Que serait un écran PC gaming sans un taux de rafraîchissement très élevé ? Pas grand-chose puisqu’il ne vous permettrait pas de jouer dans des conditions optimales aux jeux les plus nerveux tels que les FPS et certains MOBA comme League of Legends. Avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz, le Samsung Odyssey G4 conviendra aux gamers les plus exigeants, d’autant plus que cette ultra-fluidité est assortie d’un temps de réponse d’une milliseconde, la valeur référence que recherchent les gamers.

Le Samsung Odyssey G4 n’oublie pas non plus d’être compatible avec les technologies AMD FreeSync Premium Pro et Nvidia G-Sync qui synchronisent la puissance de votre carte graphique avec l’affichage de votre moniteur. Cela permet de réduire, voire de supprimer les déchirures graphiques, les effets de flou et les saccades. Avec autant de caractéristiques axées sur la fluidité, vous aurez toujours un coup d’avance sur vos adversaires, à moins que ce dernier soit équipé du même écran.

Une ergonomie confortable

Pour ce qui est de l’écran de 27 pouces, le Samsung Odyssey G4 est doté d’une dalle IPS-LCD en définition Full HD (1920 x 1080 pixels). Cela donne une résolution plutôt faible, les écrans de ce format proposant d’habitude une définition en QHD. Néanmoins, ce moniteur se rattrape avec la prise en charge du format HDR10 qui étend la plage de luminosité et donne un rendu d’images plus dynamique. Et alors que le ratio par défaut est au format 16:9, vous avez la possibilité de le régler au format 21:9 pour révéler des scènes cachées.

En dehors des bordures fines sur trois côtés, le Samsung Odyssey G4 laisse une impression de robustesse, mais il est surtout stable avec son pied en Y et agréable à manier. L’écran est notamment réglable en hauteur, inclinable en avant et en arrière, orientable de gauche à droite et peut pivoter pour passer du mode paysage au mode portrait. Il est également compatible avec la norme VESA 100 x 100 et peut ainsi être fixé à un mur ou à un support d’écran. Enfin, la connectique embarque deux ports HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.2.

Afin de comparer le Samsung Odyssey G4 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écrans PC gamer du moment.

