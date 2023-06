Super prix pour ce PC portable HP boosté par une puce AMD Ryzen 7

Si vous souhaitez remplacer votre laptop vieillissant, sans devoir payer plus de 1 000 euros, ce modèle proposé par HP saura combler vos attentes. Équipé d'un Ryzen 7, il est en promotion à seulement 599 euros.

Votre ancien ordinateur portable manque de vivacité et vous souhaitez investir dans une machine plus performante sans pour autant débourser une grande somme : le PC portable HP 15-fc0008nf est une bonne solution. Pour moins de 600 euros, il embarque une puce AMD Ryzen 7, 16 Go de mémoire vive ainsi qu’un SSD de 512 Go. Une configuration qui a de quoi répondre à tous les usages et pour un prix contenu grâce à cette offre.

Les atouts du HP 15-fc0008nf

Un design simple mais un grand écran FHD de 15,6 pouces

Le combo Ryzen 7 7730U+ 16 Go de RAM + SSD 512 Go

Compatible avec la charge rapide

Avec un prix barré à 649 euros, le PC portable HP 15-fc0008nf est disponible en promotion à 599 euros sur le site E.Leclerc.

Un grand écran idéal pour la productivité

Le modèle 15-fc0008nf de HP se place en milieu de gamme avec un design discret, mais plutôt élégant et bien fini, avec un revêtement mat coloris gris graphite. La marque mise sur la légèreté de son produit, pour rendre son laptop facilement transportable, grâce à son poids de seulement 1,5 kg et ses 20 mm d’épaisseur.

Concernant l’écran, l’appareil de HP propose une dalle IPS de 15,6 pouces en définition Full HD. Avec une luminosité de bonne facture et un bon taux de contraste, sa dalle sera agréable à utiliser au quotidien, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries. De plus, elle présente des bordures assez épurées qui fournissent un rapport écran-boîtier de 85 % pour offrir une meilleure immersion.

Une fiche technique bien fournie

Le châssis embarque une puce AMD Ryzen 7 7730U couplée à 16 Go de RAM. Avec une telle configuration, le PC portable ultrabook se comporte comme un charme : avec ce combo, il est tout à fait capable de supporter un usage multitâche poussé, notamment en bureautique, ou même de l’applicatif poussé. Ce CPU intègre également une puce Radeon Graphics qui, si elle n’est pas recommandée pour du jeu de haute qualité, permet tout de même de faire tourner quelques jeux esport et 2D de manière très correcte. Vous pourrez compter sur un SSD de 512 Go pour pouvoir conserver vos données, d’autant qu’il est NVMe pour assurer des transferts rapides et une bonne réactivité.

Pour faire tenir la machine, HP intègre sur sa machine une batterie de 41 Wh. D’après le constructeur, cela permettrait d’utiliser l’ordinateur portable pendant une bonne dizaine d’heures. Ce chiffre est amené à varier en fonction de votre utilisation, mais si vous tombez à cours de batterie : en 45 minutes de charge, vous régénérez la moitié de la batterie. Enfin, côté connectique, cet ultrabook s’équipe d’un port USB Type-C, deux ports USB Type-A, un port HDMI, un port de carte SD, ainsi qu’une prise casque/microphone.

