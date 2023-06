La carte microSD Samsung Pro Plus de 512 Go est en ce moment à moitié prix

Que vous soyez un photographe amateur, un joueur assidu sur Nintendo Switch ou un vidéaste de l'extrême qui a besoin d'un matos solide, vous avez obligatoirement besoin d'une carte microSD qui réponde à vos exigences. Par exemple, cette Samsung Pro Plus avec une capacité de stockage de 512 Go dont le prix descend d'une centaine d'euros habituellement à 49,06 euros chez Amazon.

Samsung, décidément touche-à-tout, propose un catalogue de cartes SD performantes et capables de résister à des conditions qui abîmeraient plus d’un appareil électronique. Comme la microSD Samsung Plus Pro dont la version avec une capacité de 512 Go est à moitié prix sur Amazon.

La Samsung Pro Plus en quelques points

Une capacité de stockage de 512 Go

Capable d’enregistrer des vidéos en 4K…

… et de lancer vos applications rapidement avec la certification A2

La garantie constructeur de 10 ans !

Au lieu d’une centaine d’euros habituellement, la Samsung Pro Plus de 512 Go est maintenant disponible en promotion à 49,06 euros chez Amazon.

Des performances Pro !

Avec un espace de stockage de 512 Go, vous aurez de quoi faire et ce pour plusieurs usages : stocker des photos et des vidéos en 4K, lancer des jeux sur votre Nintendo Switch ainsi que des applications sur votre smartphone. Il faut toutefois vérifier si votre appareil est capable d’accueillir autant de mémoire, pour rappel, la Nintendo Switch est capable d’accueillir une extension de stockage pouvant s’élever jusqu’à 2 To.

La Samsung Pro Plus délivre de bonnes performances avec une vitesse de lecture de 160 Mo/s ainsi qu’une vitesse d’écriture de 120 Mo/s. C’est assez pour transférer de gros fichiers en une poignée de secondes, cela peut être des photos et des vidéos avec une définition élevée. C’est également assez pour être compatible avec la Nintendo Switch et lancer des jeux en dématérialisé depuis ce support.

Capable de vous suivre dans des conditions extrêmes

Comme l’indique la classe V30/UHS 3, cette Samsung Pro Plus est capable d’enregistrer et de transmettre des vidéos jusqu’en 4K et 60 i/s, alors ne vous privez pas d’équiper une action cam ou un drone avec elle. Au cas où vous auriez besoin d’un adaptateur SD en plus, vous pouvez en commander un moyennant une dizaine d’euros supplémentaires. Sachez enfin que sa certification A2 garantit un débit minimum de 10 à 30 Mo/s afin d’assurer un lancement rapide de vos jeux et applications.

Enfin, la Samsung Pro Plus saura sûrement contenter les personnes qui ont l’habitude de filmer dans des environnements difficiles, marqués par des températures extrêmes ou une humidité élevée. D’après le constructeur, cette microSD est capable de résister à des températures allant de -25 °C à 85 °C, à l’immersion dans l’eau de mer pendant 72 heures, aux champs magnétiques et aux rayons X dans les aéroports et aux chutes jusqu’à 5 mètres. Enfin, elle dispose d’une garantie, elle aussi solide, de 10 ans.

Afin de comparer la Samsung Pro Plus avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures cartes microSD du moment.

