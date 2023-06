Super deal : ce laptop Lenovo doté d’un Ryzen 5 passe sous les 400 euros

Vous recherchez un nouvel ordinateur portable avec un bon rapport qualité/prix ? Le Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 équipé d’une puce AMD Ryzen 5 est aujourd’hui disponible à 399 euros contre 699 euros habituellement.

Pas besoin de débourser des sommes monstrueuses pour acquérir un PC portable performant avec une fiche technique intéressante. Pour moins de 400 euros, vous pourrez acquérir le Lenovo IdeaPad 3 (15ALC6) avec à la clé une configuration AMD Ryzen 5, accompagné de 8 Go de RAM et 512 Go de SSD.

Que propose le Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 ?

Un écran FHD de 15,6 pouces

De bonnes performances grâce à sa puce AMD Ryzen 5-5500U

Ainsi qu’un SSD NVMe de 512 Go et 8 Go de mémoire vivre

Au lieu d’un prix barré à 699,99 euros, l’ordinateur portable Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 se trouve en promotion à 399,99 euros sur le site Cdiscount.

Taillé pour la productivité

La série 3 IdeaPad de Lenovo se place en milieu de gamme. Ces ordinateurs portables sont destinés pour un usage quotidien, entre loisirs et travail, parfaits pour consulter différents contenus multimédias. Le modèle 15ALC6 qui nous intéresse ici profite d’un design discret, mais plutôt élégant et bien fini, avec un revêtement mat au coloris gris graphite.

Son bel écran (15,6 pouces) est idéal pour regarder des films et travailler confortablement. Sa dalle mate affiche une définition Full HD standard de 1920 × 1080 pixels. Le clavier, comme souvent chez Lenovo, est large et agréable à la frappe. Grâce à son boitier en aluminium, il gagne en légèreté et ne pèse que 1,6 kg, un poids tout à fait respectable pour un PC de 15 pouces. Il sera ainsi facile à transporter tout au long de la journée.

De bonnes performances pour des tâches classiques

Ce modèle séduit aussi pour sa fiche technique, idéale pour un usage bureautique de qualité. Il bénéficie d’un processeur AMD Ryzen 5 5500U associé à 8 Go de mémoire vive. Il est à l’aise pour des tâches classiques comme la navigation en multitâche et le multimédia grâce à sa puce graphique Radeon Vega 7 dont les prestations permettent de jouer dans de bonnes conditions, mais il ne faut pas non plus lui en demander des tonnes, surtout sur les jeux récents. Le stockage embarqué renforce clairement la fluidité et réactivité puisqu’il s’agit d’un SSD de type NVMe de 512 Go.

Niveau connectique, c’est assez léger, mais vous pourrez simultanément connecter vos différents périphériques, via un port HDMI, un port USB-C 3.2 Gen 1, un port USB-A 3.2 Gen 1, un lecteur de carte SD et une prise jack 3,5 mm. Sur la connectivité sans fil, l’ordinateur de Lenovo compte sur le Wi-Fi 6 et, bien évidemment, le Bluetooth, ici en version 5.1. Enfin, côté batterie, Lenovo annonce une durée d’autonomie allant jusqu’à neuf heures. Vous allez pouvoir l’utiliser un bon moment loin d’une prise à condition d’avoir un usage modéré. D’ailleurs, sachez que cet ordinateur ne dispose pas de charge rapide pour régénérer facilement de la batterie.

Afin de comparer le Lenovo Ideapad 3 15ALC6 avec d’autres références proposées sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 500 euros en 2023.

