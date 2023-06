C’est la chute ! Le prix du Xiaomi 12T dégringole grâce à un code promo des soldes

Alternative au Xiaomi 12T Pro, mais pas forcément au rabais, le smartphone Xiaomi 12T flirte avec le haut de gamme dans ses prestations, le tout pour un prix bien moindre que son grand frère. Le Xiaomi 12T offre en effet des performances très satisfaisante, le tout disponible aujourd'hui à plus de 40 % de son prix initial.

Avec le Xiaomi 12T, vous pouvez vous attendre à une expérience utilisateur fluide et performante, que ce soit pour le visionnage de vidéos haute définition ou l’exécution de jeux graphiquement exigeants. Son design élégant et ses fonctionnalités avancées en font un choix judicieux pour ceux qui recherchent un smartphone polyvalent sans compromettre la qualité. Pour les soldes d’été, le prix du Xiaomi 12T fait une chute vertigineuse de plus de 40 %.

Les points forts du Xiaomi 12T

Des performances aux petits oignons

Un écran au top

Un capteur photo 108 Mpx très bon… mais tiré par le bas par les autres capteurs médiocres

Au lieu de 649 euros habituellement, le Xiaomi 12T est maintenant disponible en promotion à 371,99 euros chez Cdiscount en utilisant le code promo 25DES299.

Un smartphone survitaminé

Le Xiaomi 12T se positionne comme un smartphone de milieu de gamme, offrant une expérience immersive grâce à son écran OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous cette surface élégante se cache un puissant système sur puce (SoC) Mediatek 8100, accompagné de 8 Go de RAM et d’une généreuse capacité de stockage de 128 Go.

L’écran du Xiaomi 12T offre une qualité de couleur impressionnante, avec une fidélité saisissante. Il est notamment compatible avec ces contenus Dolby Vision et HDR10+, de quoi passer de très bons moments de visionnage. Au niveau des performances, la fluidité du Xiaomi 12T est sans commune mesure. Aucun ralentissement n’est à signaler, le 12T aura même tendance à moins chauffer que le 12T Pro.

Attention à la qualité des photos

En ce qui concerne la photographie, la marque a pris le parti d’intégrer un triple capteur. Ce trio de caméras comprend un capteur grand-angle de haute résolution de 108 Mpx, offrant une netteté exceptionnelle pour capturer chaque détail… mais seulement de jour. La qualité des photos de nuit restent très en deçà des attentes.

Du côté des autres capteurs, l’ultra grand-angle de 8 Mpx et le capteur macro de 2 Mpx viennent compléter cet ensemble, mais ne parviennent pas à réhausser la qualité des prises de vue. On regrette également l’impossibilité de filmer en 4K à 60 FPS, malgré la présence de la puce MediaTek en totale capacité de gérer cette tâche.

Les soldes d'été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit.

