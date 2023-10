Pas besoin de se ruiner avec ces écouteurs Xiaomi à moitié prix sur Amazon

Si vous souhaitez vous procurer des écouteurs sans fil pas chers, les Xiaomi Redmi Buds 3 Lite sont en baisse sur Amazon. Ils se négocient aujourd'hui à 17,50 euros contre 29,99 euros habituellement.

Les Xiaomi Redmi Buds 3 Lite ne cherchent pas à être les meilleurs dans leur catégorie, mais ils sont en revanche parfaits pour celles et ceux dont le budget est serré et les exigences sont minimes. Ils assurent très bien l’essentiel à un prix très avantageux. En ce moment, ils sont d’autant plus recommandables maintenant qu’ils sont à moitié prix.

Les Xiaomi Redmi Buds 3 Lite, c’est quoi ?

Un format bouton, mais intra-auriculaires

Un son correct avec les codecs AAC et SBC

Une bonne autonomie de 18 heures avec le boîtier

Disponibles à 29,99 euros sur le site officiel, les Xiaomi Redmi Buds 3 Lite sont actuellement en promotion à 17,50 euros sur le site d’Amazon.

Pourquoi choisir les Xiaomi Redmi Buds 3 Lite ?

Les Redmi Buds 3 Lite de Xiaomi sont des écouteurs au format bouton, c’est-à-dire sans tige, mais avec un design intra-auriculaire. Une fois dans vos oreilles, ces écouteurs à petit prix se montrent discrets, et assurent un bon maintien. Les oreillettes sont très confortables à porter, y compris durant une longue session d’écoute (4,2g chacun). Vous pourrez même les utiliser sous la pluie grâce à leur certification IP54. Quant aux commandes, elles sont tactiles et vont permettre de changer de musique, passer à la suivante ou bien encore de mettre en pause.

Au vu de leur prix, il est évident que les Buds 3 Lite sont dépourvus de la réduction de bruit active. Ils assurent en revanche une bonne isolation passive dans la grande majorité des cas, grâce à leurs embouts en silicone. Ils possèdent aussi un système d’annulation de bruit ambiant lors des appels. Résultat : vous obtenez une conversation plus calme avec votre interlocuteur. Concernant l’audio, on retrouve les codecs SBC et AAC qui seront largement suffisants pour écouter vos playlists sur votre plateforme de streaming. À ce tarif, la qualité audio est satisfaisante, sans naturellement se mesurer aux écouteurs plus haut de gamme. Quant à l’autonomie, la marque annonce 5 heures d’écoute consécutive, et 18 heures avec le boîtier de charge, lequel se recharge via son port USB-C.

