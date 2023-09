La version la plus boostée du Nothing Phone (1) est à prix cassé sur Amazon

La première itération du smartphone de Nothing est toujours très recommandable grâce à ses caractéristiques fiables et ses saillies niveau design. Nous le recommandions déjà à l'époque de sa sortie, mais c'est d'autant plus le cas avec cette offre qui fait descendre la version 12+256 Go à 384 euros au lieu de 549 euros sur Amazon.

Le look original du premier téléphone Nothing semble avoir trouvé son public, puisque le deuxième modèle lui ressemble comme deux gouttes d’eau. En effet, c’est avec son premier smartphone, le Nothing Phone (1), que le fondateur de OnePlus a fait ses armes en nous offrant un design inédit avec un dos transparent et de nombreuses LED permettant de suivre l’activité du téléphone. Sachez que ce mobile atypique voit aujourd’hui son prix chuter et de presque 200 euros si vous êtes intéressés.

Le Nothing Phone (1) en quelques mots

Un design atypique avec des LED au dos

De bonnes performances pour du milieu de gamme

Un écran Oled 120 Hz avec un OS fluide et efficace

Les 549 euros demandés au lancement pour la version 12+256 Go du Nothing Phone (1) deviennent désormais seulement 384 euros sur Amazon. Si vous voulez payer moins, on trouve également la version avec 8 Go de RAM en promotion à 306 euros sur AliExpress.

Un smartphone pas comme les autres

Nothing semble avoir réussi son pari avec son premier smartphone en se démarquant largement de sa compétition et en trouvant sa propre patte avec son panneau lumineux arrière. Cette astuce permet de surveiller l’activité de son smartphone, même avec l’écran retourné face à une table. Cette nouveauté esthétique, bien que fonctionnelle, promet plusieurs utilités : prévenir des notifications, s’animer avec la sonnerie lors de vos appels entrants, consulter son niveau de batterie ou encore servir de flash d’appoint.

On y retrouve un look actuel avec des bords plats en aluminium et de fines bordures entourant l’écran, qui plus est des bordures uniformes, ce qui est assez peu le cas sur un smartphone Android même de nos jours. Sa dalle Oled de 6,55 pouces possède un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une navigation fluide et sans accroc et sera suffisamment lumineuses pour vos usages journaliers. Le smartphone embarque du Gorilla Glass 5 pour sa protection et est certifié IP53.

Une fiche technique très solide à ce tarif

Le second smartphone de Nothing, le Phone (2), s’équipe du Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm. Le Phone (1) quant à lui propose un SoC Snapdragon 778G+ qui offrent des performances notables pour ce smartphone, surtout pour le prix auquel il se retrouve présentement. Il assure une navigation fluide et sans ralentissements et peut vous faire jouer à quelques titres en 3D sans tout mettre au maximum.

Comptez d’ailleurs une bonne journée d’autonomie complète et une charge de 33 W bien que le chargeur, lui aussi avec quelques touches transparentes, ne soit pas inclus dans la boîte. Côté photo, le Phone (1) arrive à s’en sortir avec un double capteur de 50 Mpx, composé d’un grand-angle et d’un ultra grand-angle, capable de proposer des clichés plaisants avec une bonne gestion HDR et du mode portrait. C’est en revanche moins le cas sur le capteur ultra grand-angle via le du mode nuit.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Nothing Phone (1).

Si vous souhaitez comparer le Nothing phone (1) avec d’autres références sur le même segment tarifaire, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 400 euros en 2023.

