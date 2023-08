Ce TV Philips 55 pouces (Ambilight, 120 Hz) est à un excellent prix chez Fnac/Darty

Le TV Philips 55PUS8848 The One, comme un grand nombre de références de la marque, est doté de la technologie Ambilight, bien spécifique à Philips. La bonne nouvelle, c'est que ce modèle complet est vendu à 899 euros au lieu de 1 099 euros chez Darty et à la Fnac.

Les téléviseurs conçus par Philips ne se distinguent pas vraiment de la concurrence d’un point de vue technique puisqu’ils proposent des caractéristiques similaires à plusieurs références. En revanche, ils se démarquent bien plus facilement grâce à l’Ambilight, cette technologie lumineuse et spécifique à Philips qui permet d’élargir notre champ visuel et de renforcer considérablement l’immersion. Le modèle Philips 55PUS8848 propose cette technologie, et bien d’autres fonctionnalités recherchées par les utilisateurs. En ce moment, il est possible de la trouver avec près de 20 % de réduction.

Le Philips 55PUS8848 The One en quelques mots

Une dalle 4K 120 Hz de 55 pouces

La présence de l’Ambilight

Deux ports HDMI 2.1

Initialement proposé à 1 099 euros, le TV Philips 55PUS8848 The One est actuellement affiché à 899 euros chez Darty et à la Fnac.

Un champ visuel considérablement élargi

Philips a clairement eu une idée lumineuse en concevant sa technologie maison Ambilight. Le TV Philips 55PUS8848, qui en est doté, est ainsi capable de projeter un halo coloré sur le mur derrière l’écran grâce à un système de barres de LED installées au dos de l’appareil. Une technique qui permet de donner plus de profondeur à l’image visionnée puisque les couleurs projetées s’adaptent au programme diffusé. L’utilisateur peut ainsi profiter d’une meilleure immersion, en plus de bénéficier d’une ambiance plus chaleureuse, surtout dans une pièce plongée dans le noir.

L’Ambilight a aussi l’avantage d’élargir le champ visuel de l’utilisateur, ce qui peut être idéal pour les petits TV. Ici, le Philips 55PUS8848 embarque une dalle de 55 pouces, ce qui est bien suffisant pour une petite pièce, mais l’Ambilight ne fait qu’amplifier l’effet visuel de chaque contenu. Cet écran est par ailleurs encadré de très fines bordures, qui ne font que renforcer l’immersion.

Un TV idéal pour les films ou pour le gaming

Côté affichage, le TV Philips 55PUS8848 The One propose une définition 4K, ainsi qu’une compatibilité avec Dolby Vision pour des images de meilleure qualité. Le processeur Philips P5 assure de son côté un upscaling de qualité des contenus en 4K. Côté son, on a droit à une émulation Dolby Atmos pour un son riche et immersif. Le modèle est par ailleurs compatible DTS Play-Fi, qui vous offre la possibilité de connecter le TV à des barres de son et enceintes sans fil compatibles dans tout votre domicile. Côté système d’exploitation, ce modèle tourne sous l’OS Google TV, l’ancien Android TV. Le système d’exploitation est toujours aussi fluide et la navigation dans l’interface facilitée. Google Assistant et Chromecast sont aussi de la partie.

Enfin, le TV, dont l’écran est rafraîchi à 120 Hz, est aussi taillé pour le gaming puisqu’il intègre 2 ports HDMI 2.1, qui autorisent la 4K@120 images par seconde pour les consoles next-gen. Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode, qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet) et VRR (Variable Refresh Rate, qui combat les déchirures d’écran) sont aussi disponibles, sans oublier la compatibilité avec AMD FreeSync. Le mode Ambilight devrait d’ailleurs lui aussi rendre les parties encore plus appréciables.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles disposant de la même technologie lumineuse, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV Philips Ambilight du moment.

