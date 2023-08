Le Samsung Galaxy S22 Ultra est à son prix le plus bas sur Amazon, en version 256 Go

Si vous n'avez pas le budget pour le dernier fleuron le plus premium de la gamme Galaxy S de Samsung, il peut être bon de se rabattre sur la meilleure référence du sud-coréen de l'année dernière, d'autant plus que le prix du S22 Ultra passe aujourd'hui de 1 359 euros à 909 euros sur Amazon.

Malgré la présence d’un nouveau modèle qui apporte enfin la puce premium de Qualcomm sur un appareil haut de gamme sud-coréen, le Samsung Galaxy S22 Ultra cantonné à son SoC Exynos partage beaucoup de points communs avec son successeur. En effet, il est tout aussi excellent sur beaucoup d’aspects, que ce soit le design, l’écran ou encore l’expérience photo. Et, aujourd’hui, la version 256 Go coûte actuellement 450 euros de moins, donc à vous de choisir si vous voulez faire des économies pour à peu de chose près la même expérience ou payer le prix fort pour avoir le smartphone dernier cri.

Les atouts du Samsung Galaxy S22 Ultra

L’écran AMOLED de 6,8 pouces (QHD et 120 Hz)

L’arrivée de la charge rapide de 45 W

L’appareil photo excellent

Au lieu de 1 359 euros à son lancement, la version 256 Go du Samsung Galaxy S22 Ultra est actuellement en promotion à 909 euros sur Amazon. Notez que c’est le prix le plus bas jamais constaté sur le site marchand de la firme de Jeff Bezos.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy S22 Ultra. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy S22 Ultra au meilleur prix ?

Pourquoi acheter le Galaxy S22 Ultra ?

Le Samsung Galaxy S22 Ultra a encore de beaux jours devant lui. C’est un smartphone lancé il y a juste un peu plus d’un an et qui propose ce qui se faisait de mieux en 2022. Sa fiche technique est donc très loin d’être obsolète aujourd’hui, à commencer par son superbe écran AMOLED de 6,8 pouces proposant une définition maximale de 3 080 x 1 440 pixels et un taux de rafraichissement adaptatif de 10 à 120 Hz. Le tout est finement calibré pour offrir une expérience visuelle qui flatte vraiment la rétine. Côté photo, vous n’aurez pas de regret avec son quadruple capteur 108 + 12 + 10 + 10 mégapixels qui apporte une grande qualité photo et surtout une polyvalence comme on en voit rarement, en passant par l’ultra grand-angle, le mode portrait, les zooms jusqu’à x100 (en numérique, mais jusqu’à x10 en optique) ou encore la possibilité de prendre des vidéos jusqu’en 8K.

Alors oui, il n’a pas le capteur 200 mégapixels ni le Snapdragon 8 Gen 2 du S23 Ultra, mais les usages sont déjà au-dessus du lot par rapport à beaucoup d’autres smartphones premium du marché. De plus, son Exynos 2200, accompagné de 12 Go de RAM, propose encore de très belles performances en 2023, puisqu »il peut lire la majorité des jeux 3D en qualité Ultra et faire du multitâche sans souci. Bon, les optimisations énergétiques ne sont pas aussi poussées qu’avec une puce Qualcomm, mais l’autonomie reste correcte avec une bonne journée au compteur. De plus, il a introduit la charge rapide 45 W et le S23 Ultra n’a pas évolué à ce niveau-là. Enfin, on retrouve évidemment le S Pen, mais qui s’en sert vraiment au quotidien ?

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Samsung Galaxy S22 Ultra.

Afin de découvrir les références les plus récentes du géant sud-coréen, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung Galaxy en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).