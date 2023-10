Voilà une offre qui ne se refuse pas pour le Samsung Galaxy S23 Ultra : 530 € de réduction

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est pour nous le roi d'Android et nous pouvons que le recommander lorsque son prix chute à 889 euros, au lieu de 1 419 euros à son lancement.

En début d’année, le Samsung Galaxy S23 Ultra a fait l’unanimité et lui a valu le titre de roi des smartphones. Nous lui avons attribué la note de 9/10 et même après l’avoir utilisé pendant sept mois, il reste notre coup de cœur. Les promotions sont donc particulièrement intéréssantes sur ce modèle et en ce moment, il descend à un prix bien bas grâce à une réduction totale de 530 euros.

Ce qu’on adore chez le Samsung Galaxy S23 Ultra

Un écran AMOLED d’excellente facture

Un volet photo impressionnant avec son capteur de 200 Mpx

Des performances de premier plan avec Snapdragon

Une autonomie monstrueuse

Le S-Pen !

Au lieu de 1 419 euros habituellement, le Samsung Galaxy S23 Ultra (256 Go) est actuellement affiché à 1 039 euros sur le site d’Ubaldi, mais grâce à une offre de reprise mise en place par le constructeur sud-coréen, ce smartphone ultra haut de gamme peut vous revenir à 889 euros.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant le Samsung Galaxy S23 Ultra.



Un appareil photo ultra-polyvalent

Le Samsung Galaxy S23 Ultra ressemble au S22 Ultra à bien des égards au niveau du design ainsi que de l’écran. Ce dernier, d’une diagonale de 6,8 pouces, est une dalle Dynamic AMOLED x2 en définition QHD (3 080 x 1 440 pixels) dotée d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. L’écran prend en charge le format HDR et la luminosité peut grimper jusqu’à 1 750 cd/m². N’oublions pas l’intégration du S-Pen, un accessoire toujours aussi pratique et qui permet de faire varier l’expérience.

L’un des points qui a fait le plus couler d’encre est l’appareil photo, on retrouve une configuration à quatre capteurs arrière similaire à celle du Samsung S22 Ultra. La grosse nouveauté réside dans l’objectif principal, un capteur grand-angle de 200 Mpx ! Armé ainsi, le Galaxy S23 Ultra est le photophone le plus polyvalent du moment et grâce au pixel-binning, les photos prises avec le capteur de 200 Mpx deviennent des clichés de 12 Mpx encore plus lumineux et détaillés.

Le fer de lance le plus aiguisé de Samsung

Alors que la gamme des Samsung Galaxy S22 avait bien déçu avec son SoC Exynos intégré uniquement dans les modèles européens, Qualcomm fait ici un retour de flamme avec le Snapdragon 8 Gen 2. Ce processeur est la grande nouveauté des smartphones de cette génération et est considéré comme étant le plus performant à côté de la dernière puce Bionic d’Apple. Associé à 8 Go de RAM, le SoC du S23 Ultra fait tout ce qu’on lui demande sans s’essouffler, autant en multitâche qu’en gaming.

En plus d’une puissance brute monstrueuse, le Snapdragon 8 Gen 2 est capable d’une gestion thermique et d’une efficience énergétique exemplaires. Ce qui expliquerait en partie la (très) longue autonomie dont est capable le Samsung Galaxy S23 Ultra. Avec sa batterie de 5000 mAh, ce n’est ni une ni deux journées que peut atteindre ce smartphone, mais bien trois ! Un record. En revanche, la recharge n’a été que légèrement améliorée avec une puissance de 45 W alors que la concurrence chinoise fait beaucoup mieux dans ce domaine.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy S23 Ultra.

Afin de comparer le Samsung Galaxy S23 Ultra avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones haut de gamme du moment.

