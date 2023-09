Seulement 899 € pour ce PC portable gaming avec RTX 4060 + i5 12e génération

Oui, acheter un PC portable gaming avec une des dernières RTX 4000 pour moins de 1 000 euros est bel et bien possible, mais il faut savoir faire preuve de patience avant qu'une promotion intéressante ne tombe. Ce qui est le cas aujourd'hui avec ce Medion Erazer Deputy P40 avec une RTX 4060 qui devient un excellent deal sur Cdiscount avec ce prix de 899,99 euros au lieu de 1 139 euros lors de sa commercialisation.

Medion est aujourd’hui une filiale de Lenovo qui fabrique aujourd’hui encore ses produits dans son pays d’origine, l’Allemagne. Bien inséré sur le marché du gaming, Medion propose à travers sa gamme Erazer des laptops et des tours PC configurés avec les derniers composants et des accessoires qui offrent plus de confort aux joueurs. Dans son catalogue figure entre autres le Medion Erazer Deputy P40 MD62551 avec une RTX de la série 4000 de Nvidia, moins cher de 240 euros grâce à cette offre.

Le Medion Erazer Deputy P40 MD62551 en résumé

Un écran IPS-LCD de 15,6 pouces rafraîchi à 144 Hz

Une RTX 4060 et un Intel Core i5 de 12e génération

Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2 pour les multijoueurs endiablés

Au lieu de 1 139 euros habituellement, le Medion Erazer Deputy P40 MD62551 est maintenant disponible en promotion à 899,99 euros chez Cdiscount. Il faut toutefois savoir que Windows n’est pas préinstallé sur le laptop.

Un PC portable avec RTX 4060 enfin accessible !

Voici le point névralgique de tous les laptops gaming : la carte graphique. C’est elle qui détermine la puissance de calcul du PC, que ce soit pour lancer les derniers jeux AAA, réaliser des montages complexes ou même faire tourner des logiciels de minage de bitcoins. Ici, le Medion Erazer Deputy P40 embarque une RTX 4060 dont le niveau de performances se situe entre la RTX 3060 et la RTX 3070, il n’est pas intéressant pour celles et ceux ayant déjà une RTX 3000 de sauter le pas, cela concerne plus les personnes ayant un GPU des générations antérieures qui veulent mettre à jour leur équipement à moindre coût.

Le grand atout de la RTX 4060 est sa consommation électrique, relativement faible si on la compare avec celle de ses grandes sœurs ou des générations précédentes. En plus de la RTX, cette configuration peut compter sur un Intel Core i5-12450H, un processeur à huit cœurs cadencé par défaut à 2,4 GHz et jusqu’à 4,4 GHz en fréquence turbo. Il est accompagné par 16 Go de RAM DDR5. Ce CPU intègre également une solution graphique Intel Iris Xe afin que le laptop ne se repose pas tout le temps sur la RTX 4060 et épargne un peu son autonomie déjà modeste.

Un écran calibré comme il le faut pour les gamers

Un laptop peut être monté avec les meilleurs composants qui soient, il n’est pas grand chose si son écran n’offre pas une expérience fluide et sans défauts graphiques. L’écran de 15,6 pouces du Medion Erazer Deputy P40 est une dalle IPS-LCD en définition Full HD (1920 x 1080 pixels) et avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La technologie d’affichage utilisée ici est la plus recherchée par les gamers car elle donne les meilleurs angles de vision et la colorimétrie la plus réaliste possible.

Avec la prise en charge de la Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2, les parties multijoueurs ne devraient souffrir d’aucune latence. Ce laptop sait également se montrer polyvalent si on en croit sa connectique généreuse : deux ports USB-A, deux ports USB-C, un port HDMI, un port Ethernet, un lecteur de carte microSD, un mini DisplayPort et une prise jack. Enfin, il nous faut préciser que ce laptop est fourni sans OS, mais même en comptant l’investissement dans une licence, il reste un excellent deal.

