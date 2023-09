Withings Body+ : cette balance connectée et familiale est de retour en promotion

Acteur phare de la santé connectée, Withings propose un catalogue d'appareils en tout genre pour vous aider à rester en forme, que ce soit grâce à une montre connectée, un analyseur de sommeil, un tensiomètre ou bien cette balance connectée. La Withings Body+ est une des références incontournables du marché et elle voit son prix fondre, passant de 99,95 euros à 69,95 euros chez Amazon.

Revenir des vacances d’été, c’est parfois constater avec agacement à quel point on s’est laissé allé entre les apéritifs, les barbecues et autres repas riches et qu’il faudrait revenir à de bonnes bases. Avec la balance connectée Withings Body+, la pesée est moins ennuyeuse qu’avec un pèse-personne classique et les informations délivrées peuvent aider à mieux comprendre son corps. En ce moment, elle est disponible avec une réduction de 30 % pour un temps limité.

La Withings Body+ en quelques points

Une analyse précise de la composition corporelle

De nombreuses fonctionnalités et une application complète

Peut enregistrer jusqu’à 8 profils d’utilisateur

Au lieu de 99,95 euros habituellement, la Withings Body+ est maintenant disponible en promotion à 69,95 euros chez Amazon.

Si vous ne voulez pas payer autant pour une balance connectée, la Xiaomi Mi Smart Scale 2 est aussi disponible en promotion, mais à seulement 14,98 euros.

Elle vous connaît mieux que vous-même

La plupart des personnes connaissent leur poids, mais est-ce aussi le cas pour la masse musculaire, la masse graisseuse, la masse hydrique, la densité osseuse ou encore l’IMC ? Ce sont bien des informations que la Withings Body+ est capable de mesurer grâce à sa fonction d’impédancemètre. Pour ce faire, cette balance envoie un courant électrique dans le corps (ne vous inquiétez pas, vous ne sentez rien) afin de déterminer avec précision la composition corporelle.

Les informations s’affichent sur l’écran LCD de la balance, et même la météo du jour, mais il est aussi possible de les retrouver sur smartphone, un suivi étant assuré sur l’application Health Mate. Grâce à cette dernière, il est possible de se fixer un objectif de poids et de recevoir des conseils personnalisés ainsi qu’un suivi nutritionnel. La balance se connecte au smartphone via Wi-Fi ou Bluetooth, ce qui permet de mettre automatiquement à jour le suivi de l’application.

Une balance pensée pour toute la famille

Il est possible d’enregistrer jusqu’à huit profils utilisateur différents dans la Withings Body+ et lors de la pesée, elle reconnaît automatiquement l’un d’eux. Elle est donc bien pensée dans le cadre d’une utilisation familiale. De plus, pour un suivi optimal, elle propose trois modes différents : Athlète, Grossesse et Bébé, et avec la fonction Position Control, elle indique la position idéale à maintenir pendant la pesée.

En plus de Health Mate, la Withings Body+ est compatible avec la plupart des plateformes de remise en forme et de santé telles que Fitbit, Google Fit, Apple Health, MyFitnessPal. Enfin, les piles n’auront pas à être fréquemment remplacées puisque le constructeur annonce une autonomie de 18 mois avec quatre piles AAA standards.

Afin de comparer la Withings Body+ avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures balances connectées du moment.

