La version 4G du très bon Xiaomi Redmi Note 12 Pro est en promotion à -50 %

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G n'est pas le smartphone le plus haut de gamme de la marque, mais a de belles choses à offrir : une dalle Oled à 120 Hz, une puce Snapdragon, un chargeur 67W, et tout ça pour seulement 185,05 euros grâce à cette offre, au lieu de 349 euros au départ.

Xiaomi continue de développer ses smartphones haut de gamme, et conçoit même des modèles pliants. Bien sûr, la firme chinoise n’oublie pas les petits budgets et gardent sa philosophie d’offrir un appareil abordable sans trop de compromis. Le Redmi Note 12 Pro 4G en est le parfait exemple. Ce dernier coche bien des cases en empruntant quelques caractéristiques premium, et en conservant un prix bas. Il est d’ailleurs aujourd’hui en forte baisse et perd près de 50 % de son prix d’origine.

En quoi le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est-il intéressant ?

Une grande dalle Oled rafraîchi à 120 Hz

Assure de bonnes performances grâce à une puce Snapdragon

La présence d’un capteur 108 Mpx et la charge rapide (67W)

Proposé à 349,90 euros à sa sortie, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro (6 + 128 Go) est disponible en promotion à 185,05 euros sur le site AliExpress.

Un milieu de gamme équilibré

Sur ce Redmi Note 12 Pro, Xiaomi propose un design travaillé avec des tranches plates pour une meilleure préhension en main. Même avec son écran de 6,67 pouces, il est agréable en main. On apprécie surtout sa face avant qui laisse découvrir une dalle Amoled FHD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui se révèle agréable autant pour la navigation que le gaming.

En photo, il s’équipe d’un capteur de 108 mégapixels, accompagné d’un capteur 8 mégapixels pour l’ultra grand-angle, un capteur de profondeur et macro de 2 mégapixels. Si nous ne l’avons pas encore testé, on regrette la présence du mode macro, qui est très anecdotique. Dans de bonnes conditions, il devrait offrir de jolis clichés grâce son capteur principal.

Taillé pour les usages du quotidien

Concernant les performances, le processeur Snapdragon 732G est à l’animation avec ici 6 Go de mémoire vive. Une puce milieu de gamme qui suffit amplement pour consulter vos réseaux sociaux, faire de la navigation web et supporter du multitâche et même faire tourner quelques jeux 3D. Côté logiciel, il est livré avec l’interface maison, MIUI 13 sous Android 11.

Comme à son habitude, Xiaomi ne lésine pas sur l’autonomie et propose sur son Redmi Note 12 Pro une grosse batterie de 5 000 mAh — de quoi tenir pendant 1 à 2 jours loin d’une prise. Pour le recharger, il suffit d’une quarantaine de minutes grâce au chargeur de 67 W. Une bonne chose, d’autant plus que certains téléphones haut de gamme se cantonnent, par exemple, à 25 W.

Si ce modèle ne répond pas à vos attentes, en ce moment, le Xiaomi 12, un modèle plus haut de gamme, est aussi en promotion. Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre article détaillant l’offre.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

