Disney+ lance son offre de rentrée à 6,99 €/mois, mais sous certaines conditions

Entre la dernière grosse augmentation des prix et une réflexion en cours sur l'interdiction du partage des comptes à l'instar de Netflix, Disney+ se met dans une position délicate vis-à-vis de ses abonnés. Dernièrement, plusieurs plateformes de SVOD cherchent à mettre en place des manœuvres plus rémunératrices avec le risque des désabonnements, Disney+ l'a compris et semble vouloir faire revenir ses anciens abonnés avec cette offre de rentrée.

Jusque récemment, Disney+ proposait un abonnement unique à 8,99 €/mois qui permettait un affichage en 4K UHD jusque sur quatre écrans en simultané. À partir du 1er novembre prochain, cette formule portera l’appellation « Premium » et coûtera 11,99 €/mois et sera proposée aux côtés d’une formule « Standard sans pub » à 8,99 €/mois (et d’une version avec pub à 5,99 €/mois) qui proposera une résolution dégradée et moins d’écrans en simultané. Se sachant en situation délicate, Disney+ propose une offre de rentrée à 6,99 €/mois afin d’attirer de nouveaux clients et faire revenir des anciens.

Pourquoi s’abonner à Disney+ ?

Un catalogue de franchises emblématiques, de Star Wars à Marvel

La plateforme idéale pour les enfants avec les grands classiques de Disney

La meilleure qualité vidéo sans surcoût (pour le moment)

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 20 septembre, l’abonnement Disney+ est disponible en promotion à 6,99 euros par mois pendant 3 mois. Passée cette période, à moins d’une résiliation, l’abonnement basculera automatiquement sur la formule Premium à 11,99 euros par mois.

Comment profiter de l’offre de rentrée Disney+ ?

Cette offre de rentrée est réservée uniquement aux nouveaux abonnés ou aux anciens qui souhaitent se réabonner, bien qu’il ne soit pas indiqué combien de temps un compte doit être inactif pour être considéré comme « ancien ». L’offre est disponible jusqu’au 20 septembre et est active pendant 3 mois, après ces trois mois et à moins d’une résiliation, l’abonnement basculera automatiquement sur la formule « Premium » à 11,99 €/mois.

L’offre de rentrée donne accès aux mêmes avantages que la formule à 8,99 €/mois (celle qui passera à 11,99 €/mois le 1er novembre), c’est-à-dire à une qualité d’affichage en 4K et un son sous format Dolby Atmos. De plus, la plateforme a ajouté la compatibilité avec le format IMAX Enhanced pour ses films Marvel. Il est également possible de regarder les contenus sur quatre écrans différents en simultané, ce qui peut être bien pratique pour les grandes familles.

Entre grands classiques et blockbusters US

Pour ce qui est du contenu, qu’est-ce qui différencie Disney+ des autres plateformes de SVOD ? Un catalogue ultra-complet grâce aux nombreux studios et aux licences rachetées par Disney, telles que Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic et d’autres. De plus, Disney+ a produit un certain nombre de séries originales tirées de ces licences, citons par exemple Ahsoka, la toute dernière série Star Wars, ou encore Je s’appelle Groot dont la deuxième saison paraît ce 6 septembre.

Le catalogue comprend également plusieurs séries américaines autrefois diffusées par la Fox comme Les Simpsons, des téléréalités, des documentaires ou encore des spectacles. En clair, il y en a pour tout le monde. Bien sûr, il est possible de trouver plusieurs créations françaises, dont la dernière en date : Antigang, la relève.

Afin de comparer Disney+ avec d’autres services de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre sélection des meilleures plateformes de SVOD du moment.

