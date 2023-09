Samsung 870 QVO : la version 2 To de ce SSD populaire est déstockée sur Amazon

Excellente référence dans sa catégorie, le SSD Samsung 870 QVO offre des performances convaincantes et se trouve à un prix plus abordable : la version 2 To passe à 89,99 euros au lieu de 209,99 euros habituellement.

Les SSD avec une grosse capacité peuvent valoir cher, mais ce n’est pas toujours le cas. Le SSD Samsung 870 QVO d’une capacité de 2 To perd 120 euros de son prix. Une bonne affaire à ce prix là, puisqu’il apporte non seulement de l’espace supplémentaire sur votre PC, mais aussi de meilleures performances pour exécuter plus rapidement des tâches, et une meilleure fluidité en navigation.

Les forces du Samsung 870 QVO

Des débits allant jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture

Facile à installer

Une grande quantité de stockage : 2 To

Avec un prix barré à 209,99 euros, le SSD interne Samsung 870 QVO de 2 To de stockage est à son prix le plus bas sur Amazon, soit 89,99 euros.

Pourquoi ce SSD de chez Samsung est une bonne affaire ?

Si vous souhaitez apporter plus de stockage à votre PC fixe, ce SSD apporte 2 To de stockage pour profiter de plus de contenus comme des jeux vidéo, des applications et des logiciels. Le tout en étant bien conservé, puisque les SSD sont connus et réputés pour bien résister aux chocs et aux vibrations grâce à l’absence de pièces mécaniques. En cela, ils sont même plus robustes que les SSD NVMe. Niveau performance, ce modèle propose une vitesse maximale de transfert allant jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture, soit 10 Mo/s de plus que le 860.

Le 870 QVO intègre aussi la technologie TurboWrite qui va permettre d’accélérer les vitesses d’écriture, mais aussi de maintenir un niveau de performance élevé à long terme, grâce à une mémoire cache plus importante. Quant à la mémoire V-NAND de 4ᵉ génération, elle apportera un boost d’endurance — lors de transferts de fichiers par exemple — de rapidité et permettra aussi d’économiser de l’énergie. Enfin, pour l’installer, c’est un jeu d’enfant : il se connecte très facilement sur la carte mère de votre PC grâce à son format standard SATA de 2,5 pouces. Il peut aussi convenir sur certains PC portables, mais pas les ultrabooks, trop fin pour l’accueillir.

Si vous êtes plutôt tenté par un SSD NVMe M.2 ? Nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs SSD M.2 NVMe pour votre PC compatible en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).