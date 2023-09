Avec la fin des trottinettes en libre-service à Paris, laquelle à moins de 500 € choisir ?

Si vous souhaitez investir dans une trottinette électrique, capable d’assurer vos trajets quotidiens, l’un de ses deux modèles pourrait bien vous plaire. Entre l'expertise de Ninebot et le rapport qualité prix de Xiaomi, que choisir ? Nous allons tenter d'y répondre dans ce comparatif.

Suite à un vote citoyen en avril dernier, les trottinettes électriques en libre-service quittent les rues de Paris. Il est donc plus possible de louer un deux-roues de chez Lime, Dott ou d’autres compagnies, mais rien ne vous empêche de prendre votre trottinette personnelle pour rouler dans la capitale. Et si vous en êtes dépourvu, cet article pourrait bien vous aider dans votre choix. Il est difficile de choisir tant il y a de références sur le marché, se tourner vers l’un des deux modèles présentés de cet article paraissent être une bonne affaire. La Ninebot Kickscooter F2E et la Xiaomi Electric Scooter 4 sont deux trottinettes simples et agréables à utiliser au quotidien, mais laquelle des deux choisir ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif en détaillant chacune des qualités et des inconvénients des deux produits.

Des engins qui ont belle allure

Esthétiquement, la Ninebot Kickscooter F2E n’a rien à envier à la Xiaomi Electric 4 et vise et versa. Les deux trottinettes électriques affichent une allure très épurée, des finitions de qualité, où les câbles se font discrets. On retrouve tout même des tons orangés chez Ninebot-Segway et des touches de rouge sur l’autre modèle. Plus pratique à transporter grâce à leur système de pliage, celle conçue par Xiaomi est plus légère, avec 15,2 kg, elle prend l’avantage face à sa concurrence, qui elle pèse 17,5 kg. Alors oui, la Kickscooter ne fait pas partie des plus légères de sa catégorie, elle peut être transportée assez facilement jusqu’à chez soi ou à son bureau, mais évitez de la porter durant un long trajet.

Les deux modèles sont solides et robustes, celle de Xiaomi est capable de supporter une charge de 110 kg, et l’autre 120 kg. Que ce soit avec l’une ou l’autre, vous allez même pouvoir rouler sous la pluie. Une bonne chose, d’ailleurs à l’occasion de notre test, les deux appareils n’ont montré aucun signe de faiblesse et se sont même avérée particulièrement stable et rassurante.

Le confort de conduite et la vitesse

Au niveau du confort, il y a un véritable effort sur la Electric Scooter 4 qui passe à des pneus de 8,5 pouces (sur l’ancien modèle), à des pneus à air de 10 pouces. Ce changement apporte un meilleur confort sur les routes, elle gère les petits trous ou les chaussées légèrement dégradées, mais une fois sur les pavés, vous ressentirez fortement les secousses. La Kickcooter F2E possède, elle aussi, des pneus de 10 pouces, mais en l’absence d’amortisseurs, l’utilisateur ressentira toutes les aspérités de la route. Il faudra éviter les routes en mauvais état. Le deck aussi joue un rôle important dans le confort, et les deux constructeurs ont tenu à proposer une surface assez spacieuse pour permettre à l’utilisateur de placer ses pieds en parallèle.

Côté puissance, la trottinette Ninebot s’équipe d’un moteur d’une puissance de 400 watts en nominal et jusqu’à 800 watts maximum. Bien sûr, on ne peut pas rouler au-delà des 25 km/h, mais l’accélération est très puissante et la trottinette est très réactive. Les côtes ne lui font pas peur, ou du moins, elle est capable de gravir des angles de montée jusqu’à 18 %. La trottinette Xiaomi intègre un moteur moins véloce de 300 W avec une puissance maximale de 600 W. L’accélération reste satisfaisante, avec une bonne impulsion pour atteindre rapidement les 25 km/h. D’après la marque, l’engin peut gravir des pentes de 16 %, mais sur le terrain, dès qu’une petite pente se présente, la vitesse chute à 20 km/h, voire moins. Sa concurrente, de son côté, arrive à rouler la plupart du temps à 25 km/h, même sur des côtes assez abruptes, et ce, sans effort. Autre point à signaler, le freinage manque de mordant sur la Electric Scooter 4. Il faudra donc anticiper et rouler tranquillement.

Fonctionnalités

Sur chacune d’elle, on a droit à trois modes de conduite disponibles : éco, standard et sport qui sont accessibles via l’écran LCD présent sur le guidon, et peuvent-être changés même en pleine course. Vous pourrez d’ailleurs y consulter la vitesse, les modes de conduite ainsi que l’état de la batterie. Sur la Ninebot, on y trouve un écran de couleur, mais il reste illisible en plein jour, de même pour celui de Xiaomi. Petit avantage pour la Kickscooter F2E : elle affiche également un indicateur de direction. Elle est équipée de clignotants, et les commandes se situe au niveau du guidon. Ils s’activent facilement et sont très pratiques à utiliser au quotidien. Une fonction dont est dépourvu la Electric Scooter 4.

Concernant les applications, celle de Xiaomi (Mi Home) est agréable, proposant quelques réglages possibles et des informations supplémentaires, mais elle ne dispose pas de système de géolocalisation ou de GPS. Chez Segway, l’application aussi fonctionne très bien, mais l’écran du smartphone ne reste pas allumé en mode tableau de bord et la partie données liées aux trajets nécessite encore quelques petites améliorations. Ces défauts restent mineurs et Ninebot se rattrape avec l’intégration d’Apple Find My. Grâce à cela, les personnes ayant un appareil Apple, peuvent géoaliser la trottinette en tout temps. Il même possible d’émettre un son pour la retrouver plus facilement.

Une autonomie plus généreuse sur la Ninebot, mais…

L’autonomie est souvent le point qui fâche sur ce type de produit, et pour cause : Ninebot assure une autonomie de 40 km sur son engin, alors que dans notre cas, on est plutôt autour des 25 km. Le chiffre annoncé par la marque a été obtenu des conditions particulières, à savoir peser 75 kilos, rouler à 16 km/h en moyenne et sous 25 degrés Celsius. Pour être plus précis, nous avons pu parcourir 27 km avant épuisement de la batterie en utilisant l’accélération à fond et le mode sport qui est le plus dynamique. L’autonomie est forcément amenée à changer en fonction de votre conduite. Cela reste une bonne moyenne pour tenir durant votre trajet du quotidien pour aller au travail, par exemple. Pour le chargeur, si ce dernier est assez compact et facile à transporter, il faudra être patient sur le temps de charge. Comptez plus de 6 heures pour faire le plein de la batterie.

Du côté de Xiaomi, le constructeur promet une autonomie de 35 km, soit moins que sa concurrente Ninebot. Et comme toujours, ces distances officielles sont théoriques, et sont réalisables à 15 km/h sur terrain un plat avec une charge de 70 kg. Cette donnée nous a d’ailleurs assez surprise durant notre test, puisque c’est plus que les 30 km de l’Electric Scooter 3, qui a une batterie identique… En réalité, la Electric Scooter 4 tient 20 km en usage soutenu (avec des pentes et des arrêts fréquents) et peut atteindre 25 km avec plus de plat et en roulant à une moyenne de 20 km/h (arrêts inclus). C’est donc environ 5 à 7 km de moins que la Segway F2 E, mais tout dépendra de vos durées de trajets et votre conduite. La recharge est néanmoins plus rapide, puisqu’elle n’a besoin « que » de 4 heures pour être rechargée.

Ninebot ou Xiaomi ? On fait le point

Après avoir détaillé les qualités et les défauts des deux roues électriques, il est temps de faire le point pour vous aider dans votre choix.

Pour la légèreté et la compacité, Xiaomi remporte le point. Avec la Scooter 4 vous aurez moins de difficulté à l’emmener avec vous, que ce soit dans la cage d’escalier de votre immeuble, ou bien dans les transports en commun. Son moteur est certes moins puissant, elle atteint rapidement atteindre la vitesse maximale autorisée. Et si sur votre trajet se dresse peu de côtes, elle est idéale. Enfin, sur le point de l’autonomie, elle parcourt moins de KM que sa rivale : entre 20 et 25 km. Elle peut très bien assurer vos trajets quotidiens, d’autant plus qu’elle met moins longtemps faire le plein d’énergie.



En choisissant la KickScooter F2E, vous aurez une trottinette puissante qui procure à son utilisateur des sensations grisantes sur l’accélération et les reprises. Elle est aussi sécurisante, confortable et maniable, et cela, même sous la pluie. Petit plus, au niveau du guidon, Ninebot a équipé sa trottinette de clignotants. Le constructeur va encore plus loin, et propose l’application Find My d’Apple, un avantage indéniable pour tous celles et ceux équipés d’appareils Apple. Quant à l’autonomie n’est pas celle annoncée, mais en mettant tout au maximum, nous avons roulé pendant plus de 25 km, ce qui est confortable pour un usage quotidien sur des trajets urbains. En revanche la charge est très lente, 6 heures contre 4 pour la Scooter 4.

Elle est donc notre recommandation.

Pour plus de détails, nous vous invitions à lire :

Si la trottinette de Xiaomi ou de la marque Ninebot ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres modèles susceptibles de vous intéresser. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleures trottinettes électriques en 2023.

