À seulement 374 €, ce TV 4K QLED de 55 pouces (100 Hz) est le bon deal pour changer de TV

Si vous avez loupé l'occasion du Black Friday ou du Cyber Monday pour vous acheter un téléviseur à un bon prix, pas de panique, on a le bon plan qu'il vous faut ! Le TV TCL 55QLED770 ne coûte pas plus de 375 euros au lieu de 649 euros habituellement.

TCL est réputé pour ses téléviseurs QLED, car ils disposent d’un très bon rapport qualité-prix, sans négliger la fiche technique. C’est le cas du modèle 55QLED770 qui propose une foule de compatibilités avec les meilleures normes vidéo, et même le HDMI 2.1 pour les consoles de nouvelle génération. La bonne nouvelle aujourd’hui, c’est que ce téléviseur perd 275 euros de son prix et devient alors l’un des mois cher en 55 pouces pour jouer de façon optimale sur PS5 et Xbox Series X.

Les points forts du TV TCL 55QLED770

Une dalle QLED de 55 pouces compatible 4K HDR Pro

Les meilleures normes : HDR10, HDR10+, Dolby Vision et Atmos

Optimisé pour le jeu : HDMI 2.1 en 4K@120 Hz

Une smart TV qui tourne sous Google TV

Initialement à 649 euros, le téléviseur TCL 55QLED770 est proposé à 549 euros sur le site Ubaldi, mais grâce à une ODR de 100 euros et le code 15UBA4823, il revient à seulement 374 euros aujourd’hui.

Une bonne qualité d’image assurée

Avec ses bordures fines qui se font rapidement oublier, TCL a misé sur un design quasi borderless pour ne pas empiéter l’image transmise par l’écran. Le modèle 770 profite d’une diagonale de 55 pouces confortable pour profiter de ses séries et films dans les meilleures conditions. Elle utilise la technologie QLED et offre une excellente qualité d’image, avec un large panel de couleurs et des contrastes amplement satisfaisants, sans pour autant atteindre le niveau de l’OLED.

La qualité d’affichage est renforcée par la définition 4K qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. Il prend aussi en charge les meilleures normes vidéos, à savoir le HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision pour assurer une bonne qualité d’image. La partie audio est quant à elle assurée par deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos pour une expérience sonore plus immersive.

Une smart TV à l’aise pour le jeu

Bonne nouvelle pour les joueurs et joueuses : le TV est capable d’afficher sans broncher vos jeux des consoles Xbox Series X et PlayStation 5, grâce aux ports HDMI 2.1 autorisant la 4K jusqu’à 120 fps. Lors de vos sessions de jeu, vous allez pouvoir profiter d’une latence réduite grâce au mode ALLM et d’un taux de rafraichissement ajustable en temps réel avec le VRR.

Pour offrir une bonne expérience, TCL opte pour Google TV sur ces récents modèles. Une interface simple à appréhender et fluide. Sur la page d’accueil, vous retrouverez des films et des séries qui semblent pertinents pour vos goûts, en fonction des services auxquels vous êtes abonnés. Cet OS donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont aussi de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. On trouve même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

