GoPro Hero 9 Black : l’ancienne gloire des caméras d’action à moitié prix

L'action cam GoPro Hero 9 Black a beau être sortie il y a trois ans, elle reste encore aujourd'hui une très bonne référence grâce à une fiche technique complète. Le moment est d'ailleurs plus qu'idéal pour l'acquérir puisqu'Amazon la propose à 249 euros au lieu de 479 euros à son lancement.

GoPro a profité de cette rentrée de septembre 2023 pour présenter sa toute nouvelle action cam, la GoPro Hero 12 Black. Si cette référence attire forcément l’attention de tous les amateurs de caméras d’action, cela ne veut pas dire que les anciens modèles de la marque ont perdu tout intérêt, bien au contraire. Ils ont en plus l’avantage d’être bien moins chers qu’à leur sortie. C’est par exemple le cas de la GoPro Hero 9 Black, capable de filmer en 5K à 30 fps et dotée d’un écran à l’avant, qui est proposée en ce moment à moins de 250 euros.

Pourquoi la GoPro Hero 9 Black vaut-elle toujours le coup ?

Elle a un écran couleur intégré à l’avant

Elle peut filmer en 5K à 30 fps

Elle contient de nombreux modes pratiques

Lancée à 479 euros, puis réduite à 429 euros, la GoPro Hero 9 Black est désormais affichée à 249 euros sur Amazon.

Une action cam avec un écran pratique

Si le design de la GoPro Hero 9 Black ne diffère pas vraiment de ceux des modèles précédents de la marque, cette référence est en fait un peu plus massive que ses prédécesseures. Par rapport au modèle antérieur, la GoPro Hero 9 Black a ainsi gagné 32 grammes sur la balance. Mais cette épaisseur a un atout : elle permet l’intégration d’une plus grosse batterie, tout en étant vraiment compacte. L’écran arrière s’en retrouve également agrandi, ce qui facilite grandement le cadrage des plans à filmer.

Cet écran n’est d’ailleurs pas le seul à équiper la GoPro, puisqu’un second écran couleur de 1,4 pouce est présent. Ce dernier est particulièrement utile pour afficher le retour vidéo, une caractéristique devenue indispensable pour filmer efficacement. Notez toutefois que cet écran n’est pas tactile : seul l’écran arrière l’est.

Des images filmées en 4K ou même en 5K

Niveau vidéo, GoPro ne s’est pas contentée de la 4K pour sa Hero 9 Black, puisqu’elle offre bel et bien une définition 5K à 30 images par seconde. De quoi satisfaire les professionnels, d’autant plus que les vidéos tournées en 5K seront compatibles avec la stabilisation logicielle. Toutefois, la 4K suffit amplement au grand public, qui n’a normalement pas besoin d’une définition aussi haute pour des vidéos plus simples et amateurs. Que l’utilisateur choisisse la 4K ou la 5K, la qualité vidéo se montre en tout cas excellente, avec une fluidité des images vraiment agréable. La stabilisation logicielle, nommée, à juste titre, « HyperSmooth« , est aussi de la partie et met à disposition trois niveaux de stabilisation : stabilisation activée, stabilisation élevée et stabilisation Boost. La stabilisation est tout simplement remarquable.

Pour filmer leurs exploits sportifs ou leurs activités en plein air, les utilisateurs peuvent aussi compter sur une grande variété de modes, comme les habituels Burst, Live Burst, Time Lapse et Night Lapse, ainsi que les plus récents Capture programmée, qui permet de programmer un enregistrement (pratique pour les Time Lapse des levers de soleil), et HindSight, qui sert à commencer l’enregistrement de la vidéo avant même que l’utilisateur n’appuie sur le bouton. Concernant l’autonomie de la GoPro Hero 9 Black, sa batterie de 1 720 mAh (contre 1 220 mAh pour la Hero 8 Black) nous a permis, au cours de notre test, de tenir pendant 1h15 en 4K à 60 fps, et 2h09 en 1080p à 30 fps. On vous conseille vraiment d’acheter plusieurs batteries, parce que dans l’ensemble, la GoPro Hero 9 Black n’est pas la plus endurante.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la GoPro Hero 9 Black.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles qui valent le détour, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras d’action du moment.

