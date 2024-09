Samsung Galaxy A53 : une ancienne gloire du milieu de gamme à moitié prix pour les French Days

Le Samsung Galaxy A53 est un smartphone en version 5G proposĂ© Ă un bon petit prix lors de sa sortie en 2022 : 459 euros. Aujourd’hui, Ă l’occasion des French Days, vous retrouvez cette pĂ©pite Ă seulement 163 euros chez Cdiscount.

Samsung Galaxy A53 5G // Source : Frandroid

Après l’Ă©norme succès du Samsung Galaxy A51 et la relative dĂ©ception du A52, voici le A53 de la marque corĂ©enne. Ce smartphone milieu de gamme est extrĂŞmement solide et, mĂŞme s’il a dĂ©jĂ deux ans, avec la rĂ©duction de plus de 50 % pendant les French Days 2024, il reste encore super compĂ©titif.

Les points forts du Samsung Galaxy A53

Son Ă©cran OLED de 6,5″ Ă 120 Hz, une folie

Jusqu’Ă deux jours autonomie, dur de faire mieux

Le bloc photo, surtout le mode portrait

LancĂ© Ă 459 euros en 2022, le Samsung Galaxy A53 est aujourd’hui disponible Ă seulement 163 euros pendant les French Days chez Cdiscount si vous utilisez le code promo 15DES129. En version 5G qui plus est, on ne va pas se priver.

Un Ă©cran premium sur un smartphone solide

Si vous cherchez un bon petit smartphone en ce dĂ©but d’annĂ©e (scolaire) et que vous avez attendu les French Days pour craquer, vous avez bien fait. Le Samsung Galaxy A53 est un tĂ©lĂ©phone 5G solide, avec une fiche technique qui vient titiller les modèles de la gamme au-dessus. DĂ©jĂ , il affiche une apparence premium, avec un Ă©cran Super AMOLED de 6,5″ qui affiche de la Full HD+ avec une frĂ©quence de rafraĂ®chissement de 120 Hz, malheureusement non variable, mais avec une couverture colorimĂ©trique excellente : 129% du DCI-P3, 192% du sRGB et 87% du BT.2020.

En plus, il bĂ©nĂ©ficie d’une certification IP67, qui fait qu’il rĂ©siste Ă la poussière et Ă l’eau. Vous pouvez donc passer vos coups de fil sous la pluie sans problème. Et vous avez un verre Gorilla Glass 5 pour protĂ©ger la machine. Le smartphone mesure 159,6 x 74,8 x 8,1 mm pour 189 grammes, un poids plume pour une telle machine : en comparaison, le Samsung Galaxy A24 pèse 195 grammes.

Une puissance relative, mais suffisante

Le smartphone est Ă©quipĂ© d’un processeur Exynos 1280, une puce dĂ©veloppĂ©e pour concurrencer les Snapdragon 7xx. Dans le cas prĂ©sent, elle est Ă©paulĂ©e par 6 Go de RAM, pour des rĂ©sultats honnĂŞtes en usage quotidien. Par contre, si vous comptez jouer avec, il faudra faire des concessions. Sur Fortnite par exemple, les graphismes devront ĂŞtre rĂ©glĂ©s au plus bas et les FPS limitĂ©s Ă 30 pour que ça reste correct.

Sinon, il offre une belle autonomie, avec jusqu’Ă deux jours de batterie en usage classique. Mais mĂŞme si vous en faites un usage intensif, vous pourrez tenir une journĂ©e et demi sans trop de problèmes. Pour les photos, vous avez non pas trois mais quatre capteurs Ă l’arrière, de 64, 12, 5 et 5 Mpx pour filmer au max en 4K. Et un capteur frontal de 32 Mpx.

Pour en apprendre plus sur le Samsung Galaxy A53, n’hĂ©sitez pas Ă consulter notre test complet disponible juste ici.

