Pour à peine 100 €, ce smartphone d’entrée de gamme au look soigné est un bon deal

Si certains cherchent le smartphone le plus puissant, le plus endurant ou celui qui prend les plus belles photos, d'autres se contentent seulement d'un appareil capable de passer des appels et de naviguer sur Internet, le minimum en somme. OnePlus l'a compris et diversifie son offre avec des smartphones plus accessibles comme ce OnePlus Nord N20 SE, d'ordinaire proposé à 169 euros, il est en ce moment à 107 euros seulement chez AliExpress.

OnePlus s’en sort bien sur le segment des smartphones haut de gamme, mais cela ne l’empêche pas de vouloir se diversifier sur l’entrée de gamme où la concurrence est tout aussi rude. C’est dans cette optique que le constructeur chinois a conçu le Nord N20 SE, un smartphone qui fait penser à un iPhone par son design, mais qui, en réalité, se rapproche plus d’un Oppo. Déjà très abordable, le OnePlus Nord N20 SE profite actuellement d’une réduction de 62 euros.

Le OnePlus Nord N20 SE en bref

Un écran HD+ rafraîchi à 60 Hz

Les performances du Soc MediaTek Helio G35

Une batterie de 5000 mAh avec recharge rapide à 33 W

Au lieu de 169 euros habituellement, le OnePlus Nord N20 SE est maintenant disponible en promotion à 107 euros chez AliExpress, en partie grâce au code promo FR12.

Une entrée de gamme réussie sur certains points…

C’est une particularité qui fait parler de lui, le design réussi du OnePlus Nord N20 SE avec ses tranches plates et ses bords arrondis qui font inévitablement penser à un iPhone. Un design souvent repris chez certains constructeurs chinois tels que Xiaomi et Oppo. Mais il a beau ressembler à un iPhone, le OnePlus Nord N20 SE n’en a pas la stature. Il a pourtant plusieurs atouts en plus de son design, comme l’autonomie de presque deux jours avec une recharge rapide à 33 W qui refait le plein en un peu plus d’une heure.

Un autre point qui fait plaisir est la présence d’Android 12 avec une surcouche OxygenOS 12.1 qui rend l’expérience utilisateur bien agréable. Si cet OS s’est pris une volée de bois vert à sa sortie à cause de bugs à foison, des correctifs ont été apportés et l’interface est aujourd’hui stable et apporte des fonctionnalités bien sympathiques. Parmi celles-ci, la fonction Work Life Balance qui permet de basculer d’un mode « travail » à un mode « vie » ainsi que l’étagère d’applications et la fonction Always On Display qui deviennent plus personnalisables.

… et à la traîne sur les autres

À ce prix, il faut s’attendre à quelques manques et le plus notable est celui des performances. Le OnePlus Nord N20 SE tourne avec un MediaTek Helio G35, un SoC accompagné ici par 4 Go de RAM LPDDRX4. Naviguer sur Internet, prendre des photos et jouer à quelques jeux qui ne soient pas exigeants en ressources est possible, mais il ne faut pas compter sur ce SoC pour lancer des jeux gourmands tels que Fortnite et Genshin Impact.

Le design du OnePlus Nord N20 SE est peut-être séduisant, mais c’est loin d’être le cas de l’écran. Cette dalle IPS-LCD est en définition HD+ (1612 x 720 pixels) et a un taux de rafraîchissement de 60 Hz. L’encoche en forme de goutte d’eau est là pour rappeler qu’il ne s’agit pas du tout d’un iPhone. Enfin, le bloc photo arrière se contente d’un capteur principal de 50 Mpx et d’un capteur de profondeur de 2 Mpx. Les clichés sont corrects sous les bonnes conditions de luminosité mais ils souffrent tout de même de la concurrence sur la même tranche de prix.

Afin de comparer le OnePlus Nord N20 SE avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 100 euros du moment.

