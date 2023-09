La nouvelle Google Pixel Tablet est déjà bradée avec plus de 200 € de réduction

La Google Pixel Tablet a été lancée tout récemment à un prix qu'on a jugé trop élevé pour ce qu'elle proposait. Aujourd'hui, elle bénéficie enfin d'une baisse significative qui la fait passer à 449 euros au lieu de 679 euros.

La nouveauté est visiblement ce qui anime Google actuellement. Après avoir lancé sa toute première montre connectée, la Pixel Watch, et son premier smartphone pliable, le Pixel Fold, le géant américain a réinvesti le marché des tablettes en concevant sa Pixel Tablet, huit ans après sa Pixel C. Cette Google Pixel Tablet se démarque déjà de ses concurrents, non seulement grâce à la Pixel Experience, mais aussi à son dock de charge, doté d’une enceinte. Un produit vraiment intéressant, dont le prix de lancement très élevé nous a tout de même un peu rebutés. Heureusement, ce produit est bien moins cher actuellement puisque son prix baisse de plus de 200 euros.

Les points forts de la Pixel Tablet

Un écran de qualité

Les fonctionnalités Pixel

Un dock muni d’une enceinte

Lancée à 679 euros, la Google Pixel Tablet est désormais proposée à 449 euros sur Rakuten en utilisant le code promo ORDI50 avant de procéder au paiement.

Une tablette avec un dock ingénieux

Au niveau de son design, la Google Pixel Tablet se montre plutôt robuste et efficace. La coque est en plastique, mais elle est agréable sous les doigts avec son revêtement lisse et ses tranches arrondies. Lors de notre test, on a tout de même regretté que le capteur d’empreinte au niveau du bouton de verrouillage soit si près du coin et légèrement en pente vers l’arrière de la tablette, ce qui le rend difficile à atteindre. Concernant le poids de la tablette, celle-ci n’est pas vraiment un poids plume puisqu’elle pèse presque 500 g. D’où l’intérêt de la laisser sagement posée sur son dock.

Ce dock de recharge, qui sert également d’enceinte, est justement l’un des véritables atouts de la Google Pixel Tablet. Cette dernière s’aimante facilement à son support et dévoile une inclinaison idéale pour regarder un film, une série ou même jouer en cloud sur le Xbox Game Pass. Côté audio, ce dock amène un bon lot de basses et assure un véritable confort d’écoute.

Une Pixel Experience excellente

S’agissant de son écran, la Google Pixel Tablet est équipée d’une dalle LCD, qui, contrairement à ce que l’on pourrait penser, fournit une belle vibrance des couleurs et des contrastes tout à fait agréables. Petit bémol toutefois pour la présence de nombreux reflet et pour la basse luminosité. La fluidité de 60 Hz est de son côté suffisante, mais ce sont les animations de la Pixel Experience qui permettent d’oublier ce taux peu élevé. Il faut dire qu’on a ici droit à l’une des meilleures interfaces sur le marché, qui promet une excellente fluidité des animations et aussi un bon niveau de personnalisation. De nombreuses fonctionnalités propres aux Pixel sont aussi disponibles, à l’image de l’Unblur, qui rattrape le flou sur une ancienne photo. Le logiciel permet par ailleurs de caster un contenu sur la tablette, tant que vous êtes sur le même réseau Wi-Fi.

Côté performances, la Google Pixel Tablet embarque une puce Google Tensor Core G2, que l’on trouve aussi dans les entrailles des Pixel 7 et 7 Pro. Le processeur rend la tablette bien fluide et minimise les ralentissements ainsi que la chauffe. En jeu, les graphismes ne pourront pas être montés au maximum, au risque de subir quelques chutes de framerate, dommage. Enfin, concernant son autonomie, celle-ci peut baisser assez rapidement : la tablette semble en effet consommer beaucoup d’énergie. Mieux vaut donc la laisser branchée sur son dock. Pour la recharge, celle-ci est un peu lente, puisque gagner 10 % de batterie nécessite 15 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Google Pixel Tablet.

