L’Apple Mac Mini avec une puce M2 est à son prix le plus bas, seulement aujourd’hui

C'est bien la première fois qu'Apple lance sur le marché un produit à un prix tout à fait intéressant, d'autant plus qu'il s'agit d'un PC fixe embarquant la puissante puce M2 ! Ce n'est pas seulement la puissance et le prix qui impressionnent ici, mais également les dimensions. L'Apple Mac Mini est un PC miniaturisé facile à installer dans n'importe quel bureau. Aujourd'hui seulement, il est disponible à son prix le plus bas à 649 euros chez Rakuten.

Apple est connu pour l’excellence de ses produits mais aussi leur prix élevé, aussi la présence d’un PC fixe embarquant la puce M2 à 700 euros seulement est assez singulier pour être noté. Un Mac deux fois moins cher mais capable des mêmes performances est intéressant à plus d’un titre. Et voici quelque chose d’aussi rare qu’un bon rapport qualité-prix chez Apple : une promotion sur un produit de la même marque. Jusqu’à ce soir, l’Apple Mac Mini M2 est moins cher de 50 euros.

Pourquoi on recommande l’Apple Mac Mini M2

Un PC fixe très compact et silencieux

La puissance de haut niveau de la puce M2

MacOS est déjà prêt à l’emploi

Au lieu de 699 euros habituellement, l’Apple Mac Mini M2 2023 (256 Go) est maintenant disponible en promotion à 649 euros chez Rakuten grâce au code promo ORDI50.

Le Mac le plus compact et facile à intégrer qui soit

L’Apple Mac Mini porte bien son nom puisqu’il s’agit d’un carré d’environ 20 cm de côté, haut de 3,6 cm et ne pesant que 1,18 kg. Non seulement il est aisé de l’installer dans n’importe quel bureau, mais le transporter partout avec soi pour le brancher de moniteur en moniteur est également possible. Pour ce qui est du design, la firme de Cupertino opte pour une apparence simple avec un châssis en aluminium et des finitions toujours aussi excellentes.

Au niveau de la connectique, Apple ne mise plus ici sur le tout USB-C mais sur une connectique plus variée. L’Apple Mac Mini M2 est doté de deux ports USB-A (vitesse de transfert jusqu’à 5 Gbit/s), un port HDMI, un port Ethernet RJ45, une prise jack 3.5 mm ainsi que deux ports Thunderbolt 4 USB-C. La seule ombre au tableau serait l’emplacement de la connectique, tous les ports sont situés à l’arrière du boîtier à l’instar du bouton d’alimentation, ce qui n’est pas des plus ergonomiques.

La petite bête en a dans le ventre

La version 2023 du Mac Mini embarque la puissante puce M2 capable de performances impressionnantes, même avec 8 Go de RAM. Il est capable de faire quasiment tout, de la navigation et des simples tâches bureautiques aux retouches photo et montages vidéo, le tout dans un silence absolu. Pour du montage en 8K ou de la création 3D, il faut se tourner vers le modèle Pro, et en ce qui concerne les jeux vidéo, c’est un peu plus compliqué.

Attention ! Cela ne veut pas dire que le gaming est totalement proscrit, l’Apple Mac Mini a un catalogue de jeux limité, certes, mais des alternatives comme le cloud gaming sont possibles. D’autant plus que macOS supporte toute une flopée de manettes. Durant notre test, nous avons ainsi pu jouer à des titres comme Final Fantasy XIV, Stardew Valley et Inscryption et cela tournait à merveille. Reste que le gaming n’est pas la première raison pour laquelle on achèterait un Mac, ces machines sont d’abord conçues pour un usage courant ou professionnel.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple Mac Mini M2.

Afin de comparer l’Apple Mac Mini M2 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs Mac et MacBook du moment.

