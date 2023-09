Seulement 159 €, c’est le super prix de cet écran PC gamer 27 pouces en QHD

Même avec un budget restreint, il existe de très bonnes références côté écrans PC gaming. C'est le cas du Iiyama G2740QSU-B1 en 27 pouces qui se négocie actuellement à seulement 159 euros au lieu de 199 euros chez Carrefour.

Si vous souhaitez mettre la main sur un écran PC pas cher, mais qui a tout de même quelques atouts de son côté pour permettre de jouer et de travailler efficacement, vous pourrez opter pour ce moniteur Iiiyama. Avec une bonne résolution QHD ainsi qu’une dalle de 27 pouces réactive, il est très recommandable, surtout qu’il coûte à peine 160 euros.

Les avantages du Iiyama G2740QSU

L’écran de 27 pouces en QHD

Un temps de réponse minime : 1 ms

Compatible AMD FreeSync

D’abord à 199,99 euros, l’écran PC Iiyama G2740QSU est en ce moment remisé à 159,99 euros sur le site Carrefour.

Une belle qualité d’image

Le moniteur Iiyama G2740QSU offre un design plutôt imposant, mais apporte une petite touche de sobriété avec son écran doté de bordures discrètes. On va surtout apprécier sur ce modèle sa dalle IPS de 27 pouces avec une définition QHD de 2 560 x 1 440 pixels, une résolution très appréciée des joueurs et des joueuses PC.

Avec ce moniteur, vous bénéficierez d’une qualité d’image excellente avec des couleurs vives et bien détaillées. L’écran revêt aussi un filtre anti-éblouissement et un filtre anti-lumière bleue pour préserver vos yeux. À l’arrière, on trouve une connectique simple avec un port HDMI, un DisplayPort et une prise casque.

Un écran aussi doué pour le jeu

Dans certains jeux, la victoire se joue souvent à quelques centièmes de seconde, c’est pourquoi le temps de réponse de seulement 1 ms convient parfaitement pour être au bon timing dans les jeux type FPS. En revanche, cette référence de chez Iiyama fait une concession : on a droit à un taux de rafraîchissement limité à 75 Hz. Certains concurrents font mieux, mais l’écran sera un bon allié pour vos sessions de jeux.

Et pour ne rien gâcher, la compatibilité avec les technologies AMD FreeSync est aussi de la partie : elle se charge de son côté de limiter le phénomène de tearing (ou déchirure d’écran), ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie. Résultat : cet écran PC assure une expérience de jeu fluide et sans ralentissement.

Si vous voulez comparer le moniteur de Iiyama avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour le gaming en 2023.

