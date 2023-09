Amazon propose actuellement le prix le plus bas pour le Google Pixel 7 Pro

Alors que la nouvelle gamme des Google Pixel 8 sera présentée début octobre, il faut s'attendre à des baisses de prix drastiques sur les générations précédentes. C'est en ce moment le cas d'un des modèles les plus récents, le Google Pixel 7 Pro, qui voit son prix dégringoler de 899 euros à 699 euros chez Amazon à l'occasion d'une offre à durée limitée.

Successeur de l’emblématique gamme des Google Pixel 6, un temps détenteurs du titre de meilleurs photophones, le Google Pixel 7 Pro continue sur cette lancée. Il n’est pas le plus performant des smartphones haut de gamme mais les Google Pixel sont généralement attendus sur l’appareil photo, et on ne peut être déçu s’agissant de celui du Pixel 7 Pro. Pour s’offrir un smartphone haut de gamme en-dessous des prix du marché, c’est chez Amazon que ça se passe puisque le Google Pixel 7 Pro perd 200 euros sur son prix de lancement.

Le Google Pixel 7 Pro en quelques points

Un écran lumineux et fluide

L’interface Pixel Experience toujours aussi agréable

Un photophone de qualité !

Lancé à 899 euros, le Google Pixel 7 Pro (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 699 euros chez Amazon.

L’un des meilleurs photophones de 2023

Le Google Pixel 7 Pro est tout d’abord un smartphone au design raffiné, reprenant dans l’ensemble la même formule que le Pixel 6 Pro avec le bloc photo qui prend toute la largeur du dos. Pas de révolution en vue, mais un peu plus de raffinement. Pour ce qui est de l’écran de 6,7 pouces, il s’agit d’une dalle AMOLED en définition QHD+ (3 120 x 1 440 pixels) avec un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 10 à 120 Hz. Si la colorimétrie de l’écran ne tient pas les promesses du constructeur, la luminosité pointe à plus de 1300 cd/m², ce qui est excellent !

Venons-en à ce qui suscite le plus d’intérêt dans ce Google Pixel 7 Pro : son appareil photo. Celui-ci embarque la configuration suivante : un capteur principal grand-angle de 50 Mpx (f/1,85), un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2) et un téléobjectif x5 de 48 Mpx (f/3,5). Ça n’a pas l’air impressionnant au premier abord, certains concurrents se dotaient déjà d’un capteur de 108 Mpx par exemple, mais le Google Pixel 7 Pro réussit tous ses clichés grâce au traitement d’images qui fait des merveilles.

À mi-chemin entre le haut de gamme et l’ultra haut de gamme

Les Google Pixel avaient fait sensation à l’époque des Pixel 6, puisqu’il s’agissait de la première génération à embarquer le premier SoC maison de Google, le Google Tensor (on découvrira plus tard que le SoC est le fruit d’une collaboration avec Samsung). Le Pixel 7 Pro embarque la seconde génération de Tensor avec 12 Go de RAM LPDDR5 et sur le terrain des performances, il est loin de pouvoir égaler ses concurrents de l’ultra haut de gamme puisqu’il galère à faire tourner les jeux en 3D.

Le Google Pixel 7 Pro embarque une batterie de 5 000 mAh capable de tenir plus de 24 heures selon la firme de Mountain View. Nous avons mesuré une journée et demie durant notre test, atteindre la fin de la deuxième journée devrait être possible grâce à l’ultra économiseur de batterie. En revanche, la question de la recharge est problématique, voire gênante. Il ne faut pas se faire avoir par les mots du constructeur annonçant une charge rapide avec le chargeur officiel de 30 W, puisque le Pixel 7 Pro ne monte qu’à 23 W. Même avec le chargeur officiel, la charge est plutôt lente, il faut compter deux heures pour récupérer 100 % de la batterie.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Google Pixel 7 Pro.

Afin de comparer le Google Pixel 7 Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones haut de gamme du moment.

