Galaxy Z Fold 5 : enfin une grosse baisse de prix pour le pliant le plus abouti de Samsung

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 est le fer-de-lance pliant du constructeur coréen. Si ce format tablette vous fait de l’œil, il faut y mettre le prix, mais aujourd’hui, son prix s’adoucit en passant de 1 899 euros à 1 419 euros.

Même avec l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, Samsung reste la référence pour les smartphones pliants, grâce à ses Z Flip et Z Fold. La firme sud-coréenne en est d’ailleurs à la cinquième génération. Le Galaxy Z Fold 5, le plus haut de gamme de la marque, s’améliore d’année en année. Il a beau être qu’une petite évolution de son prédécesseur, Samsung a tout même raffiné l’expérience logicielle, intégré une puce véloce et revu le design. C’est un joli concentré de technologies qui demande un gros budget, mais grâce à cette remise de près de 500 euros, il devient plus accessible.

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 propose…

Un design plus léger, plus fin, plus pratique

La toute puissance du Snapdragon 8 Gen 2

Une bonne polyvalence photo

Lancé à 1 899 euros dans sa version 12 + 256 Go, le Samsung Galaxy Z Fold 5 est actuellement en promotion à 1 419 euros sur le site asgoodasnew. Dans le cas, où il n’y aurait plus de stocks, l’e-commerçant Ubaldi le propose à 1 499 euros.

Un design retravaillé, pour plus de confort

Sur la cinquième génération de son Fold, Samsung opère peu de grands changements, mais en apporte sur la charnière et le design. On retrouve à présent une charnière avec un système de goutte d’eau, qui permet au téléphone d’être complètement fermé. C’est plus joli et permet aussi d’éviter que des poussières disgracieuses ne viennent se déposer sur l’écran interne. Il est aussi plus facile à ranger dans une poche, pusqu’il se trouve moins épais (13,4 mm, soit 2,4 mm de moins que le prédécesseur). Par contre, pour ceux qui s’attendaient de ne plus voir la pliure au centre de l’écran interne, ici ce n’est pas le cas, elle est toujours visible.

On retrouve les mêmes écrans de 6,2 pouces à l’extérieur et de 7,6 pouces à l’intérieur, tous les deux Oled et 120 Hz. Les deux écrans sont des bijoux : couleurs, luminosité et même calibration, tout est bon. En photo, globalement, le Galaxy Z Fold 5 affiche rigoureusement la même configuration que le Galaxy Z Fold 4. On a droit à un bon piqué général et une gestion des couleurs un brin flatteuse. C’est un smartphone polyvalent, qui délivre des clichés satisfaisant avec un mode portrait efficace, un mode nuit qui va bien, un téléobjectif (x3) très performant.

Des performances de haut niveau, mais avec quelques frustrations

Du côté des performances, le Galaxy Z Fold 5 intègre la puce Snapdragon 8 Gen 2, couplé ici avec 12 Go de RAM. Avec ce processeur, le téléphone ne flanche pas. Que ce soit le multitâche avec trois applications lancées en même temps, ou les jeux 3D en 60 FPS, tout reste fluide et réactif. Une légère chauffe est à signaler, mais elle reste contenue. Le tout tourne sous la dernière version de One UI, adapté pour ce format tablette, d’ailleurs plaisante à utiliser avec le stylet S Pen intégré. Les bugs sont moins nombreux, et les nouvelles options sont très pratiques. Le potentiel du pliant se déploie pleinement et les quatre ans de mises à jour majeures permettent de naviguer l’esprit tranquille.

Enfin, côté autonomie, le Z Fold 5 est doté d’une batterie de 4 400 mAh. Dans l’ensemble, il s’en sort convenablement et tiendra la journée et pas plus. En revanche, il n’y a toujours pas de charge rapide sur le smartphone, qui reste limité à 25 W. Il a fallu 75 minutes pour passer de 5 % à 96 %. C’est dommage, surtout que le chargeur n’est pas fourni.

Pour en découvrir plus, nous vous invitons à lire notre test sur le Samsung Galaxy Z Fold 5.

Si vous voulez découvrir d’autres références de la marque sud-coréenne, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung en 2023.

