Amazon brade cet écran PC UltraWide LG (29 pouces, QHD et 100 Hz) à moins de 200 €

Si vous cherchez un nouvel écran pour travailler chez vous, le moniteur LG 29WQ60A-B dispose d'une fiche technique qui pourrait bien vous convenir. Avec sa dalle de 29 pouces rafraîchie à 100 Hz, le confort sera de mise. Le tout, pour 199 euros au lieu de 259 euros habituellement.

Que cela soit pour télétravailler confortablement ou ne plus manquer aucun détail durant des sessions gaming, posséder un grand écran PC est toujours un bon choix. En optant pour cette référence UltraWide 29WQ60A-B de chez LG, toutes ces conditions seront réunies. Le moment est en plus idéal pour l’acquérir puisqu’il bénéficie d’une promotion de 60 euros actuellement.

Le LG UltraWide 29WQ60A-B, c’est quoi ?

Une dalle QHD de 29 pouces au format 21:9

Un taux de rafraîchissement à 100 Hz + 5 ms

Compatible AMD FreeSync et HDR10

Avec un prix barré à 259,99 euros, l’écran PC LG UltraWide 29WQ60A-B est remisé à 199,99 euros sur le site d’Amazon.

Idéal pour faire du multitâche

Première chose à prendre en compte avec cette référence du fabricant sud-coréen : sa taille. Avec une diagonale de 29 pouces et près de 74 cm de largeur, le moniteur de LG se montre imposant une fois posé sur le bureau. Il faudra prévoir de la place pour l’accueillir, mais l’immersion est bien au rendez-vous grâce aux bordures fines. Cet écran va ravir les télétravailleurs, il est taillé pour le multitâche, car en plus de sa grande surface d’affichage, il propose un format 21:9. Les utilisateurs pourront sans problème ouvrir plusieurs fenêtres et les placer côte à côte pour avoir un aperçu plus large sur leurs documents, le tout sur un seul écran.

Outre son format, l’écran PC de LG offre une résolution UWQHD (2 560 x 1 080). Résultat : vous aurez droit à une belle qualité d’image avec des couleurs vives et bien détaillées. Ce moniteur est compatible HDR10, qui aide à apporter un pic de luminosité bien appréciable, ainsi qu’un niveau de détails nettement supérieur sur les zones sombres ou déjà lumineuses. La dalle IPS assure de son côté une meilleure précision des couleurs.

Convient aussi aux joueurs et joueuses

Si cet écran est davantage axé bureautique, LG a tout de même voulu penser aux joueuses et joueurs. La fluidité et la réactivité seront aussi de la partie, puisque cet écran PC LG dispose d’un taux de rafraîchissement de 100 Hz et d’un temps de réponse de 5 ms. Ce n’est pas la configuration la plus performante pour jouer, mais il offre une bonne expérience en jeu. LG va encore plus loin et propose des fonctionnalités bien pratiques. On a par exemple droit au Black Stabilizer, qui augmente l’exposition des endroits sombres, ce qui sera bien utile pour ne jamais louper de tireurs embusqués dans l’obscurité, par exemple. Notons également le Dynamic Action Sync, qui se chargera de son côté de réduire l’input lag, ou retard d’affichage, et donc d’améliorer considérablement la fluidité de l’affichage.

Pour couronner le tout, il intègre la technologie AMD FreeSync, qui se charge de limiter le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie. Enfin, côté connectique, le moniteur conçu par LG comporte un port HDMI, un DisplayPort, un port USB-C, ainsi qu’une sortie casque.

Si vous souhaitez découvrir ce que fait la concurrence en matière d’appareils utiles pour le télétravail, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour la bureautique.

