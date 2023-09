Xiaomi Smart Doorbell 3 : une sonnette connectée pratique et pas chère après 40 % de réduction

Peu répandue il y a quelques années encore, les sonnettes connectées se démocratisent doucement dans les logements récents et chez toutes personnes voulant augmenter la sécurité de leur foyer. C'est qu'en plus de servir de sonnettes, elles sont capables de filmer ce qui se passe à l'entrée. En ce moment, le modèle le plus récent de Xiaomi, la Smart Doorbell 3, voit son prix chuter de 99,99 euros à 59,99 euros en boutique officielle.

Si de plus en plus de personnes trouvent une utilité aux sonnettes connectées, c’est tout simplement parce qu’elles font également office de caméra de surveillance. Certains modèles embarquent même un détecteur de mouvements et envoient des alertes en temps réel sur le smartphone. Ces sonnettes sont des solutions de sécurité tout-en-un en somme, et l’un des modèles les plus aboutis du marché, la Xiaomi Smart Doorbell 3, profite actuellement d’une réduction de 40 % en boutique officielle.

La Xiaomi Smart Doorbell 3 en résumé

Une sonnette discrète avec un carillon inclus

Capable de filmer en 2K et dispose de la vision nocturne

Embarque un détecteur de mouvements et alerte en temps réel

Au lieu de 99,99 euros habituellement, la Xiaomi Smart Doorbell 3 est maintenant disponible en promotion à 59,99 euros en boutique officielle jusqu’à ce dimanche à minuit.

Une sonnette connectée simple à installer

La Xiaomi Smart Doorbell 3 est une sonnette connectée qui a tout d’abord le mérite d’être discrète et de fonctionner sans fil. Ce qui signifie qu’elle est relativement simple à installer avec son socle, elle a seulement besoin d’un adhésif et le tour est joué ! En revanche, elle n’est pas aussi simple à démonter, si quelqu’un s’y risque, la sonnette active une alarme, enregistre une vidéo et envoie une notification sur votre smartphone. Un autre bon point est que cette sonnette comprend un carillon qui est d’habitude vendu séparément chez les concurrents.

Le carillon prend la forme d’un petit boîtier qui s’installe directement dans la sonnette et qui est capable de se faire entendre sans problème dans les environnements bruyants. Il y a quatre volumes au choix ainsi qu’un mode « Ne pas déranger » qui désactive la sonnette. Étant donné qu’elle fonctionne sans fil, la Xiaomi Smart Doorbell 3 est alimentée avec une batterie de 5200 mAh dotée d’une autonomie de cinq mois d’après le constructeur chinois. Cette durée peut dépendre de facteurs extérieurs comme la température et l’humidité.

Pour filmer le pas de sa porte en 2K

La plupart des équipements de sécurité connectée embarquant une caméra sont capables de filmer jusqu’en 1080p, mais la Xiaomi Smart Doorbell 3 fournit des images nettes et détaillées grâce à sa définition en 2K et son angle de vision ultra-large de 107°. Ça ne s’arrête pas là puisque cette sonnette est également équipée de quatre lampes infrarouges afin d’enregistrer la nuit. C’est moins net que de jour, certes, mais c’est assez pour reconnaître un visage en évidence devant la sonnette.

En plus d’être connectée, la Xiaomi Smart Doorbell 3 est une sonnette intelligente capable de reconnaître les humains des animaux de compagnie et des objets, ceci afin de lui éviter d’envoyer des notifications à tout bout de champ au smartphone. Enfin, grâce au micro et au haut-parleur intégré dans la sonnette, la communication interposée est possible. On peut même lui faire diffuser un message personnalisé lorsque quelqu’un appuie sur le bouton, en cas d’absence où si l’on a envie de ne pas être dérangé.

