Philips Hue : la Fnac casse le prix des ampoules connectées pour l’achat de plusieurs packs

Intelligentes, économes en énergie et contrôlables à distance, les ampoules connectées ont tout pour plaire et Philips Hue est un pionnier dans cet univers. Pour faire ses premiers pas dans la domotique ou pour compléter son arsenal d'éclairages connectés, la Fnac organise une opération spéciale faisant profiter d'un gros rabais pour l'achat simultané de plusieurs équipements Philips Hue. Par exemple, cet ensemble de trois ampoules White & Color revient à seulement 85,98 euros au lieu d'un total de 174,98 euros.

Ces ampoules connectées Philips Hue n’ont pas pour seuls avantages d’être intelligentes et de faire gagner quelques euros sur la facture d’électricité, elles peuvent également de diffuser un éclairage personnalisé. Avec un panel de 16 millions de couleurs à disposition, il est possible de créer une ambiance pour chaque événement. Jusqu’au 1er octobre, il est possible de profiter d’un rabais conséquent sur une sélection d’éclairages connectés Philips Hue chez la Fnac, comme sur cet ensemble de trois ampoules.

Les ampoules connectées Philips Hue en bref

Des ampoules simples à installer et à utiliser

Un panel de 16 millions de couleurs

Compatibles avec les assistants vocaux Alexa, Google Assistant et Siri

En ce moment, les ampoules connectées Philips Hue White & Color Ambiance profitent d’une opération spéciale chez la Fnac. En ajoutant au panier un pack de deux ampoules à 109,99 euros et un pack d’une même ampoule à 64,99 euros, le total revient à seulement 85,98 euros grâce à une réduction au panier de 89 euros.

Des ampoules ergonomiques et économes en énergie

Ces ampoules Philips Hue White & Color Ambiance (E27) ne sont pas plus compliquées à installer que des ampoules normales. Il suffit de les visser et de les appairer à un smartphone afin de les contrôler à distance via l’application dédiée de Philips Hue. Celle-ci est capable de contrôler jusqu’à 10 ampoules en même temps via le Wi-Fi, mais en investissant dans un pont Hue, ce chiffre peut monter jusqu’à 50 et le protocole ZigBee, plus économe en énergie, rejoint également la partie.

Plus que de pouvoir contrôler encore plus d’ampoules, le pont Hue débloque la possibilité de créer des routines afin d’automatiser totalement l’écosystème d’éclairages connectés et de contrôler celui-ci à distance. Simuler une présence humaine chez soi en allumant ses ampoules connectées depuis l’autre bout de la France devient alors possible. Il est même possible d’y mêler d’autres accessoires comme un détecteur de mouvements ou une enceinte connectée Alexa, Google Assistant ou Siri.

Pour mettre plus de couleurs dans sa vie

Les ampoules Philips Hue White & Color Ambiance peuvent s’illuminer de pas moins de 16 millions de nuances colorées, des couleurs aux tons froids pour rester éveillé et concentré aux tons chauds pour les moments de relaxation ou les soirées romantiques. L’application de Philips Hue propose pour commencer quatre scénarios prédéfinis : Réveil, Concentration, Lecture et Relaxation, mais il est également possible de diffuser une lumière plus personnalisée en choisissant soi-même la couleur et la température.

Avec toutes ces possibilités offertes, il appartient à chacun de réfléchir sur comment utiliser ces ampoules connectées et leurs nombreuses fonctionnalités. Ici, seule l’imagination est la limite. De l’allumage automatique grâce à un détecteur de mouvements parce qu’on n’a pas envie de chercher les interrupteurs à tâtons dans l’obscurité à la configuration d’une ambiance par événement (soirée ciné, studieuse, en amoureux, etc.), les possibilités sont immenses.

