Environ 300 € pour un laptop sous AMD Ryzen de dernière génération, c’est une excellente affaire !

Si on a besoin d'un nouveau laptop mais que l'on n'est pas très argenté, il est hors de question de se tourner vers un MacBook ou un Galaxy Book. Il existe toutefois des configurations beaucoup plus abordables mais moins performantes. Si on a un petit budget, il faut savoir accepter les concessions et se contenter d'un laptop efficace dans les tâches basiques comme ce Lenovo IdeaPad 1 Gen 7 à 329,99 euros au lieu de 549,99 euros chez Amazon.

Lorsqu’on est étudiant ou un salarié avec de faibles revenus, choisir un nouveau laptop constitue plus une pression financière supplémentaire qu’un petit plaisir alors qu’il s’agit généralement d’un outil de travail indispensable. Heureusement que même les configurations accessibles ont le droit à une promotion de temps en temps, comme ce Lenovo IdeaPad 1 Gen 7 qui profite d’une réduction de 40 % le temps d’une offre à durée limitée.

Le Lenovo IdeaPad 1 Gen 7 en quelques points

Un écran LCD en Full HD

Un AMD Ryzen 3 pour assurer les tâches quotidiennes

Un châssis compact, fin et léger

Au lieu de 549,99 euros habituellement, le Lenovo IdeaPad 1 Gen 7 (14AMN7) est maintenant disponible en promotion à 329,99 euros chez Amazon.

Un ultrabook pas cher pour les étudiants

Le Lenovo IdeaPad 1 Gen 7 (14AMN7) est une configuration récente du constructeur chinois, il s’agit d’un ultrabook avec un châssis compact et si simple à transporter qu’il se ferait presque oublier dans un sac. Avec une épaisseur de quasiment 18 mm et un poids de 1,38 kg, il n’est pas près de casser le dos de son utilisateur sur les longs trajets. Quand bien même il est fin, ce laptop réussit à intégrer une bonne connectique avec deux ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI, un lecteur de cartes SD et une prise jack 3.5 mm.

L’écran de 14 pouces est une dalle LCD sans IPS mais avec la technologie TN. Il s’agit du choix le plus économique, une dalle TN prodigue une excellente réactivité, mais des angles de vision étroits et un rapport de contraste moyen. Sur ce Lenovo IdeaPad 1 Gen 7, cette dalle est en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Elle profite d’un traitement anti-reflets pour rester lisible en plein soleil mais la luminosité gagnerait à être plus vive puisque mesurée à 220 cd/m² seulement.

Efficace au quotidien, mais il ne faut pas être exigeant

Pour les performances, ce Lenovo IdeaPad 1 Gen 7 est propulsé par un AMD Ryzen 3 7320U, un processeur à quatre cœurs avec une fréquence par défaut de 2,4 GHz et une fréquence maximale de 4,1 GHz. Il est accompagné par 8 Go de RAM LPDDR5 et une solution graphique AMD Radeon 610M pour s’adonner à la retouche photo ou à un peu de montage vidéo. Cette configuration est efficace pour de la bureautique, mais il ne faut pas compter lancer des jeux dessus, il le supporterait mal.

Côté stockage, le Lenovo IdeaPad 1 Gen 7 peut compter sur un SSD PCIe 4.0 de 256 Go qui a l’avantage de se montrer très rapide pour exécuter des logiciels. L’avantage d’une configuration aussi peu énergivore est qu’elle peut se montrer très endurante, et en effet, le constructeur chinois annonce une autonomie pouvant s’élever jusqu’à 9h30. C’est amplement suffisant pour une journée de travail et même regarder quelques épisodes sur Netflix le soir avant de devoir le recharger.

