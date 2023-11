32 €, c’est vraiment pas cher pour une microSD de 512 Go signée Samsung

Les cartes microSD peuvent aussi bien être utilisés pour stocker des photos que pour lancer des jeux Nintendo Switch ou Steam Deck. La Samsung Evo Select est l'une des meilleures références du marché et, actuellement, elle est disponible à seulement 32,10 euros dans sa version de 512 Go.

Les cartes microSD sont avant tout destinées à augmenter la capacité d’un appareil et à stocker des fichiers multimédia, mais lorsqu’il s’agit de tâches plus complexes comme enregistrer des vidéos en ultra-haute définition ou lancer un jeu vidéo, elles n’en sont pas toutes capables. La Samsung Evo Select fait partie des quelques modèles certifiés pour répondre à tous les besoins et elle profite en ce moment d’une belle remise dans sa version de 512 Go.

La Samsung Evo Select en résumé

Une belle capacité de stockage de 512 Go

Lancement rapide des applications avec la certification A2

Classe V30 pour enregistrer des vidéos en 4K

Au lieu d’un prix barré de 53,69 euros, la Samsung Evo Select (512 Go) est maintenant disponible en promotion à 32,10 euros chez Amazon.

Une microSD performante, robuste et à très bon prix

La Samsung Evo Select a une fiche technique intéressante qui devrait satisfaire n’importe quel utilisateur, du simple photographe au gamer en passant par le vidéaste de l’extrême. Pour commencer, elle affiche de bonnes vitesses de transfert : un débit de lecture de 130 Mo/s et un débit d’écriture de 70 Mo/s, ce qui est suffisant pour déplacer des fichiers et des applications rapidement. Et avec une capacité de stockage de 512 Go, il y a de quoi faire.

Afin qu’elle protège les données précieuses, Samsung a conçu cette carte microSD de façon à ce qu’elle supporte sans sourciller les aléas du quotidien et même les conditions extrêmes. D’après le constructeur sud-coréen, la Samsung Evo Select peut résister à un bain dans l’eau de mer jusqu’à 72 heures, à des températures allant de -40 °C à 85 °C, aux rayons X des aéroports, aux champs magnétiques, aux chutes jusqu’à 5 mètres et à l’usure jusqu’à 10 000 balayages. Même les aventuriers devraient y trouver leur compte.

Parfaite pour la Switch, une action cam ou un smartphone

Ce qui fait de la Samsung Evo Select l’une des meilleures cartes microSD du marché, c’est sa polyvalence assurée par ses certifications. Sa classification V30 et UHS-III certifie qu’elle est capable d’enregistrer des vidéos en 4K 60 i/s, sachant qu’il faut au minimum une classe V6 pour avoir cette définition. La classification V30 signifie que la vitesse d’écriture séquentielle est au minimum de 30 Mo/s, cela permet à la Samsung Evo Select d’enregistrer même des vidéos en 8K.

La certification A2 garantit, elle aussi, un seuil minimal pour les débits de lecture et d’écriture, quand bien même elle est moins ambitieuse que la classification V30. Le pictogramme A2 promet au moins 4000 IOPS en lecture, 2000 IOPS en écriture et une vitesse de 10 Mo/s en écriture séquentielle. Cela garantit un lancement rapide des applications, notamment des jeux vidéos stockés dans la microSD si elle est installée dans une Nintendo Switch ou une Steam Deck.

Afin de comparer la Samsung Evo Select avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures cartes microSD du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.