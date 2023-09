Superbe affaire côté écran PC gaming avec ce moniteur 27 pouces QHD, 170 Hz et 0,5 ms

Pour profiter de la meilleure expérience gaming possible, il faut compter non pas seulement sur les composants, mais aussi sur l'écran. Un taux de rafraîchissement élevé et un temps de réponse très bas sont particulièrement appréciés. C'est ce que propose le Gigabyte M27Q qui est actuellement en promotion chez Rue du Commerce avec un prix passant de 319,90 euros à 259,90 euros.

Joueur professionnel ou occasionnel, il ne faut jamais négliger les qualités de son écran puisque celui-ci peut faire toute la différence, notamment lors des parties de jeux compétitifs. Avec son taux de rafraîchissement et son temps de réponse bas, le Gigabyte M27Q répond aux exigences des gamers, d’autant plus qu’il profite actuellement d’une réduction de près de 20 %.

Le Gigabyte M27Q en quelques points

Une dalle de 27 pouces en définition QHD

Un taux de rafraîchissement de 170 Hz

Un temps de réponse de 0,5 ms

Au lieu de 319,90 euros habituellement, le Gigabyte M27Q est maintenant disponible en promotion à 259,90 euros chez Rue du Commerce.

Une configuration très appréciée des gamers

Comme une grande partie de ses appareils, Gigabyte mise sur un châssis au design sobre pour son M27Q, également pensé pour être ergonomique avec la possibilité de le régler en hauteur et en inclinaison. En revanche, il n’est pas possible de faire pivoter l’écran sur lui-même ou de l’orienter de droite à gauche. Il y a ce qu’il faut pour la connectique avec un DisplayPort 1.2, deux ports HDMI 2.0 et un port USB-C.

L’écran de 27 pouces est une dalle IPS-LCD en définition QHD (2560 x 1440 pixels). En plus de profiter d’une image avec une belle résolution, la technologie d’affichage fournit les meilleurs angles de vision, ce que recherchent particulièrement les gamers. L’affichage des couleurs n’est pas en reste, d’après le constructeur, 95 % de la gamme de couleurs DCI-P3 sont couvertes tandis que la certification DisplayHDR 400 indique une luminosité moyenne de 320 cd/m².

Une expérience totalement fluide

Mais ce qui intéresse le plus les gamers dans un moniteur, c’est son taux de rafraîchissement. Il pointe ici à 170 Hz, ce qui est dans la fourchette haute et permet de profiter d’une fluidité exemplaire. Le genre de fluidité qu’on apprécie particulièrement lors de parties de FPS endiablées ou de compétitions multijoueurs. De plus, cet écran est compatible avec AMD FreeSync Premium afin de rester fluide en toutes circonstances et prévenir les déchirures, les saccades et les flous.

Enfin, le Gigabyte M27Q repose sur la technologie SuperSpeed IPS qui réduit le temps de réponse à seulement 0,5 ms tout en profitant des couleurs splendides d’un écran IPS. Le Gigabyte M27Q propose également une nouvelle façon d’utiliser un écran PC avec le KVM intégré, un dispositif qui permet d’utiliser le clavier et la souris sur plusieurs écran différents et qui permet ainsi d’être plus productif. En plus d’être fluide en gaming, ce moniteur permet d’être tout aussi rapide au travail.

Afin de comparer le Gigabyte M27Q avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écrans PC gamer du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.