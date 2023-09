Ce laptop sous Ryzen 5 dernière génération est à moins de 500 € pendant les French Days

Vous attendiez les French Days pour vous procurer un PC portable digne de ce nom ? Pourquoi pas ce modèle de chez HP, qui propose de bonnes prestations avec son bon petit Ryzen 5 7520U, pour un prix bien plus doux aujourd'hui : 454 euros au lieu de 599 euros.

Les PC portables sont à l’honneur pendant ces French Days avec des baisses de prix très intéressantes sues des modèles de toutes gammes. C’est aussi le cas sur les modèles de type « bureautique » et ce deal n’échappe pas à la règle avec ce HP 15-fc0071nf qui dispose d’une configuration à base d’AMD. Il est, en effet, proposé avec près de 150 euros de réduction.

Ce qu’il faut retenir du HP 15-fc0071nf

Un écran IPS de 15,6 Pouces Full HD

Son poids de seulement 1,59 kg

Le combo Ryzen 5 7520U + 16 Go de RAM

Habituellement au prix de 599,99 euros, le laptop HP 15-fc0071nf est proposé à 454 euros chez Cdiscount grâce au code promo 25DES299, soit son meilleur prix depuis sa sortie.

Un design simple, mais séduisant et fonctionnel

D’un point de vue esthétique, on ne peut pas dire que ce HP 15-fc0071nf soit original. Il mise cependant sur la sobriété avec un châssis en plastique solide d’un gris très classique. Côté écran, il embarque une dalle IPS de 15,6 pouces en définition Full HD et au format 16/9. S. Il propose en plus de ça un clavier rétro-éclairé accompagné d’un module pavé numérique NumberPad que l’on connaît déjà bien chez HP. Il est aussi parfait pour être transporté facilement puisqu’il ne pèse que 1,59 kg avec des dimensions de 359.8 x 236 x 18.6mm. La connectique se compose quant à elle de deux ports USB 3.0, d’un port USB 3.2 type-C Gen 1 et d’un port HDMI 1,4b .

De bonnes performances pour travailler

Même si ce n’est pas un foudre de guerre, la fiche technique de ce laptop est tout de même largement séduisante pour un usage bureautique de qualité. Il bénéficie d’un processeur AMD Ryzen 5 7520U associé à 16 Go de mémoire vive, un combo performant pour des tâches classiques comme la navigation en multitâche et le multimédia grâce à sa puce graphique Radeon 610M dont les prestations permettent même de jouer dans de meilleures conditions qu’avec une solution Intel même s’Il ne faut pas non plus lui en demander des tonnes, surtout sur les jeux récents. Le stockage embarqué lui renforce clairement la fluidité et réactivité puisqu’il s’agit d’un SSD de type NVMe de 512 Go.

Enfin côté batterie, Asus annonce une durée de vie allant de 5 à 8 heures, tablez sur un maximum de 7 heures dans un usage classique.

