French Days : les meilleures offres PC portable, tablette et matériel informatique

Pendant les French Days, c'est l'occasion de jeter un œil aux gros rabais sur les références tech pour s'équiper à moindre coût. Cette fois-ci, nous nous sommes concentrés sur les PC portables et les tablettes. Clairement, il y a de bonnes surprises pour tous les budgets.

Durant les French Days, il est possible de tomber sur de très bons deals, notamment du cĂ´tĂ© des PC portables dont les prix ne bougent pas trop le reste du temps. Nous avons fait nos recherches pour vous concocter ce guide avec les meilleures promotions sur les PC portables et tablettes que nous avons dĂ©nichĂ©es chez l’ensemble des sites marchands. Nous vous conseillons aussi de lire notre guide d’achat des meilleurs PC portables de 2023 pour dĂ©couvrir les meilleures rĂ©fĂ©rences du marchĂ©.

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti

Dans cette gĂ©nĂ©ration RTX 4000, Nvidia s’est appliquĂ© Ă apporter plus de puissance Ă ses cartes graphiques et Ă faire Ă©voluer la plupart de ses technologies comme le DLSS. La RTX 4060 Ti s’appuie sur l’architecture Ada Lovelace ainsi que des cĹ“urs RT de 3e gĂ©nĂ©ration et des cĹ“urs Tensor de 4e gĂ©nĂ©ration. Il y a toutefois eu quelques sacrifices autour de la mĂ©moire vidĂ©o, cette carte graphique n’embarque que 8 Go de VRAM dans une interface mĂ©moire de 128 bits.

Au lieu d’un prix barrĂ© de 452,99 euros, la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 Go est maintenant disponible en promotion Ă 419,90 euros chez Rue du Commerce.

Kit de composants Corsair

Le Corsair MP600 Pro LPX est une version affinĂ©e du Corsair MP600 Pro XT qui est Ă©quipĂ© d’un dissipateur thermique beaucoup plus Ă©pais que la moyenne. Il l’est tellement qu’il est impossible de le faire rentrer dans une PS5 ou un PC portable, d’oĂą l’idĂ©e de concevoir le MP600 Pro LPX. Ce SSD NVMe en interface PCIe 4.0 propose des dĂ©bits excellents avec une vitesse de lecture sĂ©quentielle de 7 100 Mo/s et une vitesse d’Ă©criture sĂ©quentielle de 6 800 Mo/s. Il est lui aussi dotĂ© d’un dissipateur thermique de bonne qualitĂ©.

Et lorsqu’il s’agit de lancer des jeux ou des logiciels complexes, il ne faut pas seulement compter sur la carte graphique et le processeur, la mĂ©moire vive est elle aussi importante. C’est grâce Ă elle que l’on peut tirer tout le potentiel d’une machine, et avec ces barrettes de RAM Corsaire Vengeance de 16 Go chacune, une bĂ©cane n’aura aucun mal Ă atteindre le sommet de ses capacitĂ©s. Il s’agit ici de RAM DDR5, la mĂ©moire vive la plus rapide, il faut cependant faire attention Ă ce que la carte mère et le CPU soient compatibles avec ce type de RAM.

Au lieu de 239,90 euros habituellement, le kit Corsair avec deux barrettes de RAM Vengeance DDR5 et un SSD NVMe MP600 Pro LPX de 1 To est maintenant disponible en promotion Ă 139,90 euros chez Rue du Commerce.

Honor Pad X9

Certains constructeurs proposent de plus en plus de modèles Android abordables, comme Honor, avec sa rĂ©cente Pad X9. Elle n’est pas la puissante du marchĂ©, mais s’Ă©quipe tout mĂŞme d’un bon Ă©cran 120 Hz, un SoC efficace pour les usages classiques et tient une bonne journĂ©e. Aujourd’hui, la tablette entrĂ©e de gamme Honor se nĂ©gocie Ă moins de 170 euros grâce Ă ce code promo French Days.

Au lieu de 249,90 euros habituellement, la Honor Pad X9 est maintenant disponible en promotion à 170 euros sur le site Cdiscount après avoir appliqué le code 15DES149.

Medion Erazer Deputy P40

Pour s’offrir un PC portable gamer avec une RTX 4000, il vaut mieux attendre les Ă©vĂ©nements promotionnels tels que les French Days ou les Prime Days et le Black Friday qui arrivent prochainement. On parle tout de mĂŞme des cartes graphiques les plus abouties actuellement et leur puissance se paye au prix fort. Sauf dans le cas de ce PC portable gaming, un Medion Erazer Deputy P40 embarquant une RTX 4060 et dont le prix descend sous la barre des 900 euros chez Cdiscount.

Au lieu d’un prix barrĂ© de 999,99 euros, le Medion Erazer Deputy P40 est maintenant disponible en promotion Ă 874,99 euros chez Cdiscount avec le code promo 25DES299.

Huawei MateBook D15 AMD (2021)

Cette configuration du Huawei Matebook D 15 embarque un processeur qui en a dans le ventre : un Ryzen 7 5700U. Ce CPU Ă huit cĹ“urs a une frĂ©quence de base de 1,8 GHz qui peut ĂŞtre boostĂ©e jusqu’Ă 4,3 GHz et est assistĂ© par 16 Go de RAM DDR4. Il intègre Ă©galement une solution graphique AMD Radeon Graphics pour pouvoir s’adonner aux crĂ©ations graphiques et, pourquoi pas, lancer quelques jeux lĂ©gers. Le stockage est gĂ©rĂ© par un SSD NVMe de 512 Go.

Enfin, pour ce qui est de l’endurance, la batterie de 42 Wh peut fournir une autonomie d’environ sept heures, du moins c’est ce qui ressort des configurations qui ont Ă©tĂ© testĂ©es. Il est possible que celle de ce Matebook D 15 avec un Ryzen 7 soit quasiment similaire, ou lĂ©gèrement moindre. Dans tous les cas, il est possible de profiter d’une recharge rapide avec un chargeur USB-C de 65 W capable d’offrir deux heures d’autonomie en 15 minutes de charge et une recharge complète en un peu plus d’une heure.

Au lieu de 849,99 euros habituellement, le Huawei Matebook D 15 AMD (2021) est maintenant disponible en promotion Ă 599,99 euros en boutique officielle.

Gigabyte G5 (RTX 4060)

Si vous souhaitez lancer les derniers titres AAA en 1080p ou en 1440p avec plusieurs features activĂ©es telles que le ray-tracing et le DLSS, ou mĂŞme vous lancer dans du montage exigeant, vous ĂŞtes au bon endroit. Avec sa RTX 4060, le PC portable Gigabyte G5 est tout Ă fait destinĂ© Ă ces types d’usages gourmands. Outre sa puissance, la RTX 4060 se dĂ©marque aussi par sa faible consommation Ă©lectrique, ce qui est plutĂ´t apprĂ©ciable.

Pour accompagner cette RTX 4060, le Gigabyte G5 embarque un processeur Intel Core i5-12500H douze cĹ“urs cadencĂ© Ă 3,3 GHz (boost jusqu’Ă 4,5 GHz), Ă©paulĂ© par 16 Go de RAM. Certes, il ne s’agit pas de la dernière gĂ©nĂ©ration de puces Intel Core, mais avec une telle configuration, vous devriez pouvoir enchaĂ®ner les parties et les combos sans aucun ralentissement. N’oublions d’ailleurs pas le SSD de 512 Go qui se charge quant Ă lui d’assurer des temps de chargement rĂ©duits et des lancements rapides de la machine pour gagner en rĂ©activitĂ©.

D’abord affichĂ© Ă 1 299,99 euros, puis rĂ©duit Ă 899,99 euros, le PC portable gaming Gigabyte G5 est dĂ©sormais proposĂ© Ă 849,99 euros chez Rue du commerce grâce au code promo RDC-PC-50.

Asus VivoBook Pro 16X OLED



Ce modèle Vivobook 16X dispose d’un Ă©cran OLED, de 16 pouces au format 16:10 avec une dĂ©finition WQUXGA 4K 3840 x 2400 pixels. RĂ©sultat, c’est un plaisir pour vos yeux. La dalle offre une excellente qualitĂ© d’affichage avec un taux de contraste infini, des noirs profonds et un retour lumineux parfait. Il prĂ©sente des lignes plutĂ´t sobres et Ă©lĂ©gantes, avec un châssis gris mat qui respire la qualitĂ©. Avec son format compact et son poids plume de seulement 1,95 kg, ce PC portable est parfaitement adaptĂ© pour les utilisateurs les plus nomades.

Sous le capot, on retrouve un processeur AMD Ryzen 9 5900HX cadencĂ© Ă 3,3 GHz, 16 Go de RAM et un stockage de 1 To en SSD NVMe. Avec une telle configuration, le PC portable d’Asus est capable de lancer les applications en un clin d’œil. Que ce soit pour naviguer sur internet, travailler, voire mĂŞme jouer Ă des jeux peu gourmands, notamment grâce Ă la prĂ©sence d’un chipset graphique AMD Vega 9, qui pourra faire tourner correctement les jeux du moment en Full HD Ă plus de 30 images par seconde. Enfin, du point de vue de l’endurance, ce PC portable dispose d’une batterie de 42 Wh qui va permettre de le faire tenir pendant environ 7 Ă 8 heures en utilisation classique.

Au lieu d’un prix barré de 1399,99 euros, l’Asus Vivobook Pro 16X est maintenant disponible en promotion à 999,99 euros chez Carrefour.

HP Victus 16-r0024nf :

Le Victus 16 de Hp s’illustre comme le premier reprĂ©sentant de cette nouvelle gamme d’HP dĂ©diĂ©e aux joueurs. PrĂ©sentĂ©e comme une gamme plus abordable que les laptop Omen, le Victus adopte un design plus sobre, avec des performances lĂ©gèrement infĂ©rieures mais qui permettent de faire tourner des jeux mĂŞme gourmands de façon très correcte. Le Victus 16 est en effet dotĂ© d’une dalle de 16,1 pouces Full HD IPS d’une dĂ©finition Full HD et d’un taux de rafraĂ®chissement de 144 Hz. Celle-ci s’est notamment dĂ©marquĂ©e par un très bon temps de rĂ©ponse et d’une très bonne luminositĂ©. Plusieurs configurations existent pour ce Victus 16. Celui proposĂ© par Cdiscount se dote d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060 et d’un CPU Intel Core i5-13500H.

Le Victus 16 se dĂ©marquera surtout par son confort d’affichage et sera suffisant pour des jeux vidĂ©o pas trop gourmands, ou bien en concĂ©dant des rĂ©glages un peu moins pointus. Si votre budget gaming est serrĂ©, alors il sera un parfait compagnon en attendant de pouvoir s’offrir une gamme supĂ©rieure.

Au lieu d’un prix barré à 1 299 euros, le PC portable gaming HP Victus 16-r0024nf est aujourd’hui en promotion à 974 euros chez Cdiscount avec le code Promo 25DES299 à utiliser lors de la commande.

HP 15-fc0071nf

Si vous cherchez un PC portable pas cher, à moins de 500 euros, le ce modèle HP 15-fc0071nf peut être une option judicieuse. Dans un châssis d’une sobriété exemplaire, HP parvient à caser des composants de bonne qualité pour offrir une expérience satisfaisante pour tout ce qui est bureautique.

La configuration de base intègre un modeste SoC AMD Ryzen, tout de même de dernière génération, le Ryzen 5 7520U, 16 Go RAM et 512 Go d’espace disque en SSD.. Rien de grandiloquent côté écran, avec une dalle IPS en définition Full HD somme toute classique. On apprécie le large clavier bord à bord, avec pavé numérique en prime, même si le choix du ton sur ton argenté est toujours discutable. Le pavé tactile déporté à gauche, s’il est pratique pour les droitiers, le sera beaucoup moins pour les gauchers. Il s’agit en bref d’un ordinateur portable tout à fait classique pour qui recherche un 15 pouces solide et abordable.

Habituellement au prix de 599,99 euros, le laptop HP 15-fc0071nf est proposé à 454 euros chez Cdiscount grâce au code promo 25DES299, soit son meilleur prix depuis sa sortie.

