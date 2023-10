Un robot aspirateur à seulement 179 € ? C’est possible grâce aux French Days !

Les aspirateurs robots conçus par iRobot font partie des meilleures références sur le marché, mais ils sont bien souvent trop onéreux. Ce n'est toutefois pas le cas du modèle Roomba 697, dont le prix passe de 329 euros à 179 euros chez Conforama à l'occasion des French Days.

Si les aspirateurs robots nous sauvent bien souvent en se chargeant de l’une des corvées les plus éreintantes du quotidien, la plupart des références sont affichées à des prix bien trop excessifs pour certains foyers, surtout celles qui sont truffées de technologies diverses. Il est heureusement possible de trouver sur le marché des modèles bien plus simples, mais suffisamment efficaces pour ne faire qu’une bouchée des poussières, et avant tout moins chers. C’est justement le cas du Roomba 697 d’iRobot, dont le prix vient de passer sous la barre des 180 euros en pleine période de French Days.

Les points forts du iRobot Roomba 697

Une aspiration puissante

Une navigation efficace grâce à ses capteurs

Une bonne autonomie

Initialement affiché à 329,99 euros, l’iRobot Roomba 697 est désormais proposé à 179,99 euros sur le site de Conforama.

Une navigation efficace

L’iRobot Roomba 697 a beau être un modèle d’entrée de gamme, il est tout à fait capable d’aspirer toutes les saletés qui jonchent le sol au quotidien. Pour assurer sa tâche, il peut s’aider d’une batterie de capteurs qui lui permettent de se repérer efficacement dans l’espace et de naviguer de pièce en pièce, tout en évitant de rentrer en collision avec divers obstacles ou de chuter, tout simplement. Notons d’ailleurs sa faible hauteur (9,3 cm) qui lui permet de se faufiler sous certains meubles pas trop bas ou dans des espaces plus étroits.

Pour remplir sa mission et vous laisser un sol propre à chacun de ses passages, le Roomba 697 est doté de deux brosses en caoutchouc multisurfaces, capables de de capturer diverses saletés. La tête de nettoyage est d’ailleurs apte à adapter sa hauteur en fonction du type de sol. La technologie Dirt Detect lui permet quant à elle de reconnaître les endroits les plus poussiéreux pour accentuer son nettoyage.

Des fonctionnalités pratiques au quotidien

Sur l’application iRobot Home, l’utilisateur peut avoir accès à une foule de fonctionnalités bien pratiques pour que le robot puisse dévoiler tout son potentiel. Par exemple, vos habitudes de nettoyage peuvent être enregistrées et, à partir de celles-ci, le robot peut vous faire des suggestions personnalisées. Des nettoyages supplémentaires peuvent aussi être proposés en fonction des saisons, pour minimiser le risque d’allergies, par exemple. Via l’application, il est par ailleurs possible d’avoir accès à Google Assistant et Alexa, afin de pouvoir contrôler le robot à la voix : vous pourrez par exemple programmer des nettoyages très facilement grâce aux assistants. En revanche, l’application ne pourra pas afficher de cartographie du domicile, le robot n’étant pas capable de l’effectuer. Une fonctionnalité bien pratique que l’on retrouve davantage sur des modèles plus performants.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, le Roomba 697 peut fonctionner en théorie durant 90 minutes avant de devoir passer par la case recharge. De quoi réaliser un nettoyage complet du domicile, même si tout dépendra, bien sûr, de la taille de ce dernier.

