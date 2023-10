Dell : ce moniteur gaming de 32 pouces (QHD, 165 Hz) est bradé en boutique officielle

Lorsqu'on possède un PC avec les derniers composants haut de gamme, on est du genre à voir les choses en grand et cette logique doit également s'appliquer pour l'écran PC. Les grandes diagonales sont ainsi privilégiées par les gamers bien équipés pour une meilleure immersion dans leur jeu vidéo. En ce moment, et alors que les French Days sont derrière nous, ce moniteur Dell de 32 pouces voit son prix chuter de 359 euros à 239 euros en boutique officielle.

Taille, définition, taux de rafraîchissement, temps de réponse… Tels sont les principaux critères sur lesquels choisir son écran PC gamer, et le Dell S3222DGM gagne des points pour chacun d’eux. Alors que le constructeur américain s’est taillé une réputation essentiellement grâce à ses équipements bureautiques, ce moniteur est la preuve qu’il se débrouille bien sur le terrain du gaming. Grâce à un code promo, le Dell S3222DGM est disponible avec une réduction de 120 euros en boutique officielle.

Le Dell S3222DGM en quelques points

Un écran VA incurvé de 32 pouces en QHD

Un taux de rafraîchissement de 165 Hz

Compatible avec AMD FreeSync Premium

Au lieu de 359 euros habituellement, le Dell S322DGM est maintenant disponible en promotion à 239 euros en boutique officielle grâce au code promo S3222DGM120FR.

Un écran pour voir les choses en grand !

Le Dell S3222DGM est un moniteur de 31,5 pouces (soit une diagonale de 80 cm), un format très apprécié car polyvalent en travail et en gaming et qui permet de s’immerger dans son contenu sans avoir à trop s’approcher de l’écran. De plus, le Dell S3222DGM est un écran incurvé avec une courbure de 1800R pour un meilleur confort de visionnage et une immersion accrue. Ce moniteur profite également de la technologie d’affichage VA avec laquelle on obtient un excellent rapport de contraste, des couleurs dynamiques et des angles de vision larges.

La définition du Dell S3222DGM est la QHD (2 560 x 1 440 pixels), ce qui est le strict minimum pour un écran de cette taille, ou on se retrouverait avec une résolution trop basse pour pleinement apprécier un jeu vidéo. On peut toutefois pointer du doigt le fait que ce moniteur ne soit pas beaucoup doté en traitements d’image, nous avons seulement ComfortView qui réduit l’émission de lumière bleue, Flicker-Free qui limite les phénomènes de scintillements et Dark Stabilizer qui augmente la visibilité dans les zones sombres.

Pour avoir en permanence un temps d’avance

Comme tout bon écran gaming qui se respecte, le Dell S3222DGM peut compter sur un taux de rafraîchissement élevé afin de s’adapter à tous types de jeu vidéo. Il s’élève à 165 Hz et l’écran n’oublie pas d’être compatible avec la technologie AMD FreeSync Premium, cette dernière synchronise la puissance de calcul du PC ou de la console avec la fréquence d’affichage du moniteur afin de prévenir les saccades, les effets de flou et les déchirures. Le Dell S3222DGM est également très réactif avec un temps de réponse de 1 ms.

Agréable à regarder, stylé avec sa dalle incurvée et fluide en toutes circonstances, le Dell S3222DGM a presque tout pour plaire mais il accuse toutefois une ergonomie un peu rigide car il est réglable seulement en hauteur et en inclinaison. Du côté de la connectique, ce moniteur va à l’essentiel avec deux ports HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.2. Enfin, il est compatible avec la norme VESA 100 x 100 mm, en revanche, fixer un écran incurvé à un mur peut être plus complexe qu’avec un écran plat pour des raisons de stabilité et de répartition du poids.

