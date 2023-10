Ce puissant répéteur Wi-Fi Xiaomi à moitié prix comble les zones blanches d’un foyer

Il existe de nombreuses raisons aux problèmes de connexion mais il y a autant de solutions, et l'une d'elles est un répéteur Wi-Fi. Sur ce terrain-là aussi, Xiaomi est monté sur le front et propose plusieurs modèles dont le Mi WiFi Range Extender AC1200, un répéteur capable d'un débit total de 1 200 Mb/s et qui est disponible à seulement 14,99 euros chez Amazon à l'occasion d'une vente flash.

Avoir un Wi-Fi performant en permanence est un point non négociable pour la plupart d’entre nous, en particulier pour les personnes qui vivent du télétravail. Mais nous ne sommes jamais à l’abri d’un problème de connexion, parce que ça capte mal dans certaines pièces ou pour un autre problème. Xiaomi a su répondre à ce besoin avec le Mi WiFi Range Extender AC1200, un répéteur performant qui profite d’une réduction de 50 % chez Amazon à l’occasion d’une vente flash.

Le Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200 en bref

Un boîtier compact et discret

Un débit total de 1 200 Mb/s

Une portée annoncée à 1 500 m²

Au lieu de 29,99 euros habituellement, le Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200 est maintenant disponible en promotion à 14,99 euros chez Amazon.

Un répéteur simple d’installation et d’utilisation

Comme les autres répéteurs Wi-Fi de Xiaomi, le Mi WiFi Range Extender AC1200 prend la forme d’un boîtier noir avec deux antennes qui se branche à une prise électrique. Il ne se démarque pas par son design puisque de toute manière, il a vocation à se faire oublier dans un coin d’une pièce. En cela, il est très ressemblant au WiFi Range Extender Pro du même constructeur chinois. On trouve également une prise Ethernet sous le répéteur pour y brancher directement un laptop, un décodeur ou une console.

L’installation s’effectue via l’application Xiaomi Home disponible sur Android et iOS, il s’agit de la meilleure méthode puisqu’il s’agit de la seule permettant de profiter du signal 5 GHz. L’autre méthode utilisant le bouton WPS du répéteur permet d’avoir accès au signal 2,4 GHz uniquement. Les fonctionnalités de l’application sont toutefois limitées, on ne peut que changer les noms des SSID et les mots de passe associés, rechercher les mises à jour. Il est aussi possible d’indiquer un réseau Wi-Fi de secours à répéter au cas où le principal serait HS.

Peut mieux faire sur les performances

D’après Xiaomi, son répéteur Wi-Fi utilise une technologie double bande faisant profiter d’un débit total de 1 200 Mb/s (300 Mb/s sur le signal 2,4 GHz et 867 Mb/s sur le signal 5 GHz) sur une portée de 1 500 m². Toutefois, plusieurs tests indépendants ont relevé des soucis. Le Range Extender AC1200 reste performant dans l’ensemble, lorsqu’il est branché près du routeur. En revanche, il accuse fortement le coup lorsqu’il s’en éloigne un peu. De plus, les performances des signals 2,4 GHz et 5 GHz sont sensiblement les mêmes alors que ce dernier est censé se démarquer.

En clair, si c’est pour un usage léger avec un laptop ou un smartphone comme de la bureautique ou regarder des vidéos, ou étendre le signal de manière à atteindre des appareils connectés, ce répéteur fait l’affaire. En revanche, si c’est pour un usage plus lourd comme le gaming en multijoueur, il vaut mieux l’oublier et chercher un autre modèle. Dans ce dernier cas, même la prise Ethernet ne peut aider puisque son débit est limité à seulement 100 Mb/s.

