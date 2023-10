Google offre 2 To pendant 6 mois aux nouveaux utilisateurs de Google One

Besoin de stocker de gros fichiers en ligne et de les partager facilement ? Et pourquoi pas aller voir du côté de Google One ? C'est d'autant plus une bonne idée, car le service offre 2 TO de stockage gratuit pendant 6 mois.

Vous cherchez une solution de stockage en ligne efficace et accessible depuis n’importe oĂą ? Google a mis en place en France il y a quelque temps et propose, entres autres, du stockage dans le cloud, dont se servent des services comme Google Drive, Gmail ou Google Photos, mais Ă©galement des services supplĂ©mentaires aux abonnĂ©s, comme des rĂ©ductions sur le Play Store ou une solution VPN complète. C’est sans doute le meilleur moment pour l’essayer, car le service est en ce moment accessible avec 2 To gratuits pendant 6 mois.

Un abonnement Ă Google One, c’est quoi ?

De 200 Go à 30 To de stockage sécurisé en ligne

Des avantages en plus comme les outils Google de retouche photo ou un VPN

Sans engagement

Actuellement, Google vous permet de vous abonner en tant que nouvel utilisateur au service Google One gratuitement pendant 6 mois avec 2 TO de stockage. A la fin de l’abonnement, les donnĂ©es restent accessibles, mais plus rien ne peut ĂŞtre uploadĂ© sur le drive. Les donnĂ©es sont accessibles sur le drive pendant 2 ans dès la fin de l’abonnement.

Google One, le stockage cloud pratique et accessible très facilement

Si on pense en premier lieu Ă Google Drive quant il s’agit du cloud par Google, Google One est un service de stockage en cloud et de gestion de donnĂ©es qui offre une multitude d’avantages. Tout d’abord, il permet aux utilisateurs de sauvegarder leurs donnĂ©es en toute sĂ©curitĂ©, y compris des photos, des vidĂ©os et des fichiers, dans le cloud de Google, garantissant ainsi la protection contre la perte de donnĂ©es avec jusqu’Ă 30 To en fonction de l’abonnement choisi.

De plus, Google One propose une capacitĂ© de stockage extensible, offrant ainsi la flexibilitĂ© d’ajuster l’espace en fonction des besoins. La fonction de partage familial facilite le partage de l’espace de stockage et des avantages avec les membres de la famille, tandis que la gestion simplifiĂ©e des donnĂ©es permet de nettoyer et d’organiser facilement les fichiers.

Les petits bonus « sécurité » qui vont avec

Le stockge Cloud ne vient pas seul puisque les membres bĂ©nĂ©ficient Ă©galement de nombreux avantages, comme des rĂ©ductions sur les achats Google Store, un accès anticipĂ© aux produits Google, et un support technique 24/7 pour rĂ©soudre rapidement les problèmes. En outre, Google One propose une protection contre les ransomwares et une analyse de sĂ©curitĂ© pour garantir la sĂ©curitĂ© des donnĂ©es stockĂ©es. On pense aussi Ă la mise Ă disposition d’un VPN dĂ©diĂ© et Ă la possibilitĂ© de scanner le dark web qui n’est pas indexĂ© par les moteurs de recherches pour identifier si certaines de vos informations personnelles y sont disponibles.

Google One propose un service de VPN en plus du stockage en ligne, si vous souhaitez comparer au mieux les meilleurs services dans ce genre, veuillez consulter notre comparateur dédié.

