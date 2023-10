Ce laptop doté d’un i5 11e gen à moins de 400 € est idéal pour les budgets serrés

Pour s'équiper d'un PC portable sans trop creuser son budget, il vaut mieux miser sur ce laptop Medion. Avec son Intel i5-11e, il offre des performances satisfaisantes, et cela, pour moins de 400 euros.

Pour celles et ceux qui recherchent une machine simple pour le télétravail sans pour autant débourser une fortune, le laptop Medion SNB E16423 MD62558 est idéal. Il est doté d’un processeur Intel Core de 11ᵉ génération qui a du répondant pour accomplir les tâches du quotidien. En ce moment, il est même moins cher qu’auparavant puisqu’on peut le trouver à moins de 400 euros.

Ce qu’il faut retenir du laptop Medion SNB

Une grande dalle de 15,6 pouces en FHD

À l’aise pour les tâches du quotidien : i5 11ᵉ génération + 8 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Vendu à plus de 500 euros au départ, puis remisé à 429 euros, le PC portable Medion SNB E16423 MD62558 se négocie aujourd’hui à seulement à 399,99 euros sur le site Cdiscount.

Un ordinateur portable léger qui mise sur un grand écran

Avec sa conception fine et compacte, le laptop Medion SNB est idéal pour le télétravail, mais aussi pour le travail en mobilité. Avec son épaisseur de 2 cm et son poids de 1,37 kg, le PC portable pourra tout à fait être transporté sans difficulté.

Ce dernier embarque par ailleurs une dalle LCD Full HD (1920 × 1080 pixels) de 15,6 pouces, soit une diagonale tout à fait confortable pour ouvrir plusieurs onglets et pour que chaque information à l’écran soit bien visible sans pour autant y coller son nez. Le tout est également encadré de très fines bordures, et d’un châssis métallique sobre tout en finesse.

Suffisant pour les usages du quotidien

Alors oui, Intel en est déjà à la 13e génération, mais ce laptop équipé d’un i5 de onzième génération a encore de bons restes. Épaulé par 8 Go de RAM, le PC portable est à l’aise dans la plupart des tâches, que ce soit pour de la bureautique, de la navigation web ou pour faire tourner quelques applications plus gourmandes. De plus, avec son SSD de 512 Go, il propose une expérience utilisateur totalement fluide sous Windows 11, mais apporte aussi plus de rapidité au lancement de vos logiciels, en plus de réduire les temps de chargement.

L’ordinateur portable se compose d’une connectique assez fournie avec deux ports USB 3.2 Gen 1, un port USB Type-C, un port HDMI, un port de carte SD et une prise jack. Quant à l’autonomie, sa batterie de 41 Wh assure une autonomie de 6 à 8 heures selon votre utilisation. Ce n’est pas le plus endurant, et il n’est pas non plus compatible avec la charge rapide. Assurez-vous donc d’être proche d’une prise en déplacement.

