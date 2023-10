Ce récent écran PC Dell 27 pouces (QHD, 165 Hz et 1 ms) est déjà 100 € moins cher

Si vous souhaitez vous équiper d’un nouvel écran PC gaming, nous avons le bon plan idéal. Sur le papier, le Dell G2724D vous assure un gameplay fluide et le tout pour 255 euros sur Amazon, au lieu de 349 euros habituellement.

Que vous soyez un gamer très exigeant ou occasionnel, un bon écran demeure un bon investissement si vous passez régulièrement du temps derrière le PC. Avec le modèle de Dell, vous avez une dalle réactive avec une bonne définition pour jouer. Il propose toutes les caractéristiques que l’on attend d’un bon écran gaming, mais pour un meilleur rapport qualité-prix grâce à cette remise de 27 % sur son prix d’origine.

Que propose le Dell G2724D ?

Une dalle IPS de 27 pouces en QHD

Un taux de rafraîchissement à 165 Hz + 1ms

La compatibilité avec AMD FreeSync Premium + Nvidia G-Sync

Au lieu d’un prix barré à 349 euros, l’écran PC Dell G2724D profite de 27 % de remise et s’affiche maintenant à 255,20 euros sur le site d’Amazon.

Un écran performant pour le jeu

Ce moniteur Dell a de quoi séduire les joueurs les plus assidus, et sera particulièrement apprécié dans les jeux vidéo réactifs. Eh oui, dans certains jeux, la victoire se joue souvent à quelques centièmes de seconde, c’est pourquoi le temps de réponse de seulement 1 ms vous conviendra parfaitement pour être au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes.

Ce n’est pas tout, cet écran PC offre aussi un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz, afin d’obtenir un gameplay réactif et fluide avec des images très détaillées pour ne pas vous laisser surprendre par vos ennemis. S’ajoute à tout cela, les technologies AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync, pour éviter les problèmes de ralentissement, ou de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image au cours de vos parties.

Avec une belle résolution

Le Dell G2724D dispose d’un design plutôt réussi avec un cadre fin sur 3 côtés. Pensé pour être ergonomique, il est possible de régler à votre guise sa hauteur, son angle de rotation, d’inclinaison, de pivotement ou même le fixer au mur pour s’adapter à vos besoins.

Son véritable point fort est de déployer une dalle IPS de 27 pouces, qui affiche une définition QHD (2 560 x 1 440 pixels), pour ainsi profiter d’une qualité d’image excellente avec des couleurs vives et bien détaillées. Quant à sa connectique, le moniteur G2724D de Dell dispose de deux DisplayPort et un port HDMI.

Si vous voulez comparer l’écran PC de Dell avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour le gaming en 2023.

