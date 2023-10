Lenovo Tab M9 : cette tablette qui ressemble à une liseuse chute à 99 € sur Amazon

Simple et efficace, la Lenovo Tab M9 est une tablette familiale idéale pour les petits budgets. C'est encore plus le cas actuellement puisque grâce à une réduction doublée d'une ODR, elle peut vous revenir à 99 euros sur Amazon au lieu de 179 euros à son lancement.

Lenovo est une marque de confiance qui conçoit des tablettes pour tous les budgets. Parmi ses gammes de produits, on trouve notamment un grand nombre de modèles abordables destinés à un public familial. Ce dernier ne court généralement pas après les monstres de puissance, leur préférant les tablettes simples et efficaces. La Lenovo Tab M9 fait justement partie de cette catégorie. Son principal atout, c’est évidemment son prix, qui chute sous les 100 euros.

Les points essentiels de la Lenovo Tab M9

Un écran HD de 9 pouces

Une puce Mediatek Helio G80 + 3 Go de RAM

Un son Dolby Atmos

Lancée à 179 euros et plus généralement proposée à environ 140 euros, la tablette Lenovo Tab M9 est actuellement affichée à 119 euros sur Amazon. Mais grâce à une ODR de 20 euros, valable jusqu’au 4 novembre 2023, il est possible de l’acquérir pour 99 euros.

Une petite tablette avec un mode immersif intéressant

Contrairement à la majorité des tablettes présentes sur le marché, la Lenovo Tab M9 est un format mini. Légère (344 g) et fine, elle est équipée d’un écran de seulement 9 pouces, ce qui la rapproche davantage du format liseuse. Côté résolution, on a droit qu’à une dalle HD (1 280 x 720), ce qui n’est pas idéal pour visionner des contenus vidéos dans les meilleures conditions. Pour ce prix et pour un usage exclusivement familial et très basique, cela devrait tout de même suffire.

On retiendra davantage le mode lecture immersif proposé par la Tab M9, qui simule non seulement la teinte des pages d’un vrai livre, mais ajoute en plus des effets sonores qui permettent de plonger dans l’univers de l’e-book choisi.

Une puissance limitée, mais suffisante

La Lenovo Tab M9 est équipée d’une puce MediaTek Helio G80, ici épaulée par 3 Go de mémoire vive. Si cette configuration n’est pas très puissante, elle demeure tout à fait suffisante pour un usage simple, comme la navigation sur Internet, la consultation de réseaux sociaux ou encore la lecture d’e-books. Un son Dolby Atmos est même présent pour offrir un audio bien plus immersif. Android 12 est par ailleurs de la partie.

Enfin, côté autonomie, la Lenovo Tab M9 embarque une batterie de 5 100 mAh, qui permet, selon la marque, d’enchaîner jusqu’à 13 heures de lecture vidéo sur une seule charge. Pour ce qui est de sa connectique, celle-ci se compose d’un lecteur de carte microSD, d’un port USB-C et d’une prise jack 3,5 mm.

