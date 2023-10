Oui, Amazon lâche sa meilleure offre PC portable juste après le Prime Day

Même avec le Prime Day terminé, Amazon continue de brader de très bons produits. C’est le cas de ce PC portable HP équipé d’une puce AMD de dernière génération qui revient à seulement 379 euros, au lieu de 549 euros de base.

Pendant les deux jours de promotions d’Amazon, on a vu des offres très intéressantes côté PC portables. Aujourd’hui plus disponibles, nous avons déniché pour vous une offre très alléchante. En effet, le HP 15-fc0001sf, est un ultrabook propulsé par une puce AMD de dernière génération de la série 7000, qui aujourd’hui perd 170 euros de son prix, et devient une affaire en or.

Que propose le HP 15-fc0001sf ?

Un laptop léger avec un écran FHD IPS de 15,6 pouces

Une puce AMD Ryzen 5 7520U + 8 Go de RAM + 256 Go SSD

Une bonne connectique et une charge rapide efficace

Habituellement vendu à 549 euros, le PC portable HP 15-fc0001sf s’affiche désormais à 379 euros sur le site d’Amazon, soit 170 euros d’économie.

Un design simple, mais léger et fonctionnel

Le HP opte pour la sobriété avec un châssis en plastique solide d’un gris très classique. Il est surtout parfait pour se glisser dans votre sac à dos et de vous accompagner partout, puisqu’il ne pèse que 1,59 kg avec des dimensions de 359.8 × 236 x 18.6mm. La connectique se compose quant à elle de deux ports USB type A, d’un port USB type-C, d’un port HDMI et d’une prise microphone.

Pour son gabarit, c’est d’ailleurs appréciable de retrouver un écran avec une grande diagonale de 15,6 pouces. C’est très pratique pour travailler efficacement avec une vue large sur ses documents, mais aussi confortable pour regarder des films et des séries. Avec sa définition FHD, il est agréable à utiliser quotidien avec une luminosité de bonne facture et un bon taux de contraste.

Une puce AMD de dernière génération sous le capot

Pour ce tarif, ce laptop HP s’appuie sur une puce AMD Ryzen 5 7520U cadencé à 2,8 GHz et jusqu’à 4,3 GHz de fréquence Boost, couplée à 8 Go de mémoire vive. Ce n’est certes pas un foudre de guerre, mais cette configuration permettra d’assurer de bonnes performances pour les usages du quotidien, comme la navigation en multitâche, mais aussi le multimédia grâce à sa puce graphique Radeon 610M. Les prestations permettent même de jouer dans de meilleures conditions qu’avec une solution Intel même s’il ne faut pas non plus lui en demander des tonnes, surtout sur les jeux récents.

Il intègre un SSD de 256 Go qui offre une expérience utilisateur fluide sous Windows 11, et apporte plus de rapidité au lancement de vos logiciels, en plus de réduire les temps de chargement. Et pour rester productif, vous serez ravi d’apprendre que ce modèle est capable de tenir sur environ 11 heures et 30 minutes en utilisation classique d’après la marque. Mieux encore, sa charge rapide lui permet de récupérer, en 45 minutes, 50 % de la batterie.

