Apple MagSafe : le chargeur sans fil pour iPhone est de retour en promotion

Le chargeur Apple MagSafe reste encore aujourd'hui la meilleure solution pour recharger rapidement et de façon ultra simple un iPhone récent ou des AirPods. Aujourd'hui, il est enfin de retour en promotion : Amazon le propose en effet à 37 euros au lieu de 49 euros.

Depuis la sortie de l’iPhone 12, les possesseurs d’un smartphone Apple pouvaient choisir entre la recharge filaire et un chargeur MagSafe. Cette deuxième option est évidemment la plus pratique, grâce avant tout au système d’aimants qui offre une charge sans fil efficace et simplifiée. Une qualité qui se paie, et le tarif de base du chargeur officiel MagSafe d’Apple est jugé trop élevé par certains. Heureusement, cet accessoire est enfin de retour en promotion : il bénéficie actuellement d’une réduction de 24 %.

Les atouts du chargeur Apple MagSafe

Un aimant circulaire puissant et pratique

La charge rapide 15 W pour les iPhone récents

La compatibilité avec d’anciens iPhone

Initialement proposé à 49 euros, le chargeur Apple MagSafe est désormais affiché à 37 euros sur Amazon.

Un système d’aimants puissants

Le chargeur sans fil Apple MagSafe se présente sous la forme d’un cercle plat très compact, qui a donc l’avantage de rester très discret et d’être facile à emporter avec soi. La finition est de qualité, comme toujours chez Apple. Mais le véritable atout de ce design, c’est bien sûr ce système d’aimants qui permet à l’iPhone de rester solidement collé à la surface du chargeur.

Les iPhone 12 et ses successeurs comportent en effet, dans leurs entrailles, un cerclé aimanté qui permet au chargeur de venir se clipser sur cette zone. Résultat : le chargeur MagSafe ne bouge plus une fois installé, et il est possible de continuer à utiliser l’iPhone normalement. Sachez tout de même que le chargeur n’est pas livré avec le bloc secteur, et qu’Apple recommande son adaptateur secteur USB‑C de 20 W, mais vous pouvez bien sûr en utiliser un autre au wattage similaire.

Une charge rapide à 15 W

Une fois fixé à un iPhone, le chargeur MagSafe est capable de délivrer une puissance de 15 W pour recharger rapidement et sans fil le smartphone, ou même un boîtier d’AirPods. Le modèle officiel se contente donc de faire le minimum, mais il le fait heureusement bien. Concrètement, l’aimant circulaire au dos de l’iPhone sert à la fois de support, mais aussi à aligner de manière plus précise les bobines à induction, ce qui permet de faire monter la puissance de charge à 15 W — contre 7,5 W en Qi.

Enfin, le chargeur restant compatible avec la recharge Qi, il est possible de l’utiliser comme n’importe quel chargeur certifié Qi pour recharger sans fil les iPhone précédant l’iPhone 12, donc les iPhone 8 et ultérieurs. Notez que seules les gammes d’iPhone 12, d’iPhone 13, d’iPhone 14 et d’iPhone 15 proposent l’alignement magnétique du MagSafe.

Si vous souhaitez profiter pleinement du système maison de charge par induction d’Apple et découvrir d’autres modèles de chargeur, de batterie ou de support, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs accessoires MagSafe pour iPhone du moment.

