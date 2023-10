À -40 %, le meilleur vidéoprojecteur Full HD de Xiaomi affiche une réduction inédite

En plus des smartphones et des montres connectées, Xiaomi tire son épingle du jeu sur le marché des vidéoprojecteurs avec notamment ce modèle aussi beau que compact : le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro. En plus d'un affichage de bonne qualité sur une grande surface, sa fiche technique est assez bien fournie et il présente un lot complet de fonctionnalités. Au lieu de 999 € d'ordinaire, ce vidéoprojecteur est à 629,99 € chez plusieurs marchands.

Les vidéoprojecteurs tendent à se répandre de plus en plus dans nos foyers, en effet, ces appareils présentent plusieurs avantages sur nos traditionnels TV comme une meilleure facilité d’installation et une surface d’affichage plus grande. Avec une fiche technique complète et un bon rapport qualité-prix, le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro est un des modèles les plus en vue et il se démarque d’autant mieux avec cette promotion de 37 %.

Le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro en résumé

Un modèle compact sous Android TV

Une définition en Full HD jusqu’à un affichage à 120 pouces

Une luminosité de 1 300 lumens

Plusieurs traitements d’image et de son : HDR10, Dolby Audio, DTS-HD

Au lieu de 999 euros habituellement, le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro est maintenant disponible en promotion à 629,99 euros chez la Fnac et Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro au meilleur prix ?

Un vidéoprojecteur compact et doté d’un bel affichage

Le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro est le vidéoprojecteur le plus abouti du constructeur chinois, niveau design, il reprend les codes de sa gamme avec des bords arrondis, le revêtement blanc avec la face avant gris foncé et des finitions d’excellente facture. Ses dimensions le rendent facilement transportable (215 x 201 x 143 mm pour 3,7 kg), et donc aisé à installer, mais il n’est pas pour autant « portable » dans le sens où il est possible de l’emmener partout avec soi, d’autant plus qu’il doit être branché pour fonctionner.

Ce vidéoprojecteur est capable de diffuser une image en Full HD (1 920 x 1 080 pixels) sur une surface recommandée de 60 à 120 pouces. Grâce à la puce DMD améliorée de 0,47″, l’ampoule LED est capable de faire profiter d’une haute luminosité de 1 300 lumens, ce qui place le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro dans la fourchette haute. Cette luminosité est assez importante pour profiter d’images claires en pleine journée, d’autant plus que le HDR10 améliore l’image en y ajoutant plus de détails et de contrastes.

Android TV au programme

Xiaomi a choisi pour son Mi Smart Projector 2 Pro l’un des meilleurs OS TV du moment : Android TV 9.0. En plus d’une utilisation fluide et intuitive, ce logiciel est la garantie de pouvoir profiter d’une foule d’applications du Play Store sans compter celles des principales plateformes de SVOD comme Netflix et Disney+. De plus, Chromecast est intégré afin d’afficher des contenus depuis un appareil connecté et Google Assistant est lui aussi de la partie.

Le système sonore se compose quant à lui de deux haut-parleurs de 10 W RMS chacun, c’est similaire à ce que propose un TV 4K ordinaire donc il n’y a pas de raison pour être déçu au niveau du rendu. D’autant plus que les formats Dolby Audio et DTS-HD sont de la partie afin de profiter d’un son riche et immersif. Enfin, la connectique se compose de deux ports HDMI 2.0 (dont un avec l’ARC), de deux ports USB-A 2.0, d’une sortie optique S/PDIF, d’un port Ethernet et d’une prise jack 3.5 mm.

Afin de comparer le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs vidéoprojecteurs du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.